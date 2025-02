Nemecká vláda naďalej podporuje Ukrajinu, vyzýva USA na spoluprácu

Berlín 21. februára (TASR) - Nemecká vláda v piatok opätovne zdôraznila svoju podporu pre Ukrajinu v ozbrojenom konflikte s Ruskom. Tamojšia ministerka zahraničných vecí Annalena Baerbocková uviedla, že európski lídri by mali v tejto otázke na administratívu amerického prezidenta Donalda Trumpa vyvíjať väčší tlak s cieľom udržať partnerské vzťahy medzi EÚ a USA. TASR o tom píše podľa správy agentúry DPA.



"Zvyšujeme tlak na Američanov, (aby sme im ukázali), že stratia veľa, ak už viac nebudú stáť po boku liberálnych demokracií v Európe," vyhlásila Baerbocková počas prejavu na predvolebnej kampani v meste Postdam.



Nemecká ministerka reagovala predovšetkým na rokovania, ktoré tento týždeň viedli Spojené štáty s Ruskom bez ukrajinských či európskych predstaviteľov. V pondelok uplynú tri roky od začiatku ruskej vojenskej invázie na Ukrajinu.



"Fiktívny mier - teda mier, ktorý nie je mierom, ale vydieraním alebo kapituláciou, nie je mier, ale pravý opak - ďalšia príprava na ešte väčšiu vojnu a násilie," povedala Baerbocková.



"To je dôvod, prečo budem podporovať Ukrajinu, kým to bude potrebovať - pretože to je náš mier... Nikto nemôže rozhodovať o vojne a mieri nad hlavami Ukrajincov alebo nás Európanov, a to je jasný nemecký postoj," dodala.



Podporu Ukrajine v piatok vyjadril aj hovorca nemeckej vlády Steffen Hebestreit. "Vojna proti Ukrajine, ktorá je v rozpore s medzinárodným právom, sa musí skončiť čo najrýchlejšie a s rešpektom k ukrajinskej zvrchovanosti, nezávislosti a územnej celistvosti," uviedol.



"Ako zástancovia slobody a demokracie, my ako Nemci, ako Európania, pevne stojíme na strane Ukrajiny. So sumou 44 miliárd eur je Nemecko druhým najväčším bilaterálnym darcom na Ukrajine a túto krajinu budeme naďalej podporovať," dodal Hebestreit. Odmietol zároveň akékoľvek akceptovanie prípadného posunutia hraníc v rámci mierovej dohody.