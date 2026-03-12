< sekcia Zahraničie
Nemecká vláda navrhuje rozšíriť digitálne právomoci pre políciu
Cieľom reformy je zlepšiť identifikáciu jednotlivcov, lokalizovať hľadané osoby a odhaliť prepojenia medzi trestnými činmi a páchateľmi.
Autor TASR
Berlín 12. marca (TASR) - Nemecký Spolkový kriminálny úrad (BKA) a spolková polícia získajú rozšírené digitálne vyšetrovacie právomoci na základe troch návrhov zákonov, na ktorých sa dohodli minister vnútra Alexander Dobrindt a ministerka spravodlivosti Stefanie Hubigová. Legislatíva umožní automatizovanú analýzu údajov a porovnávanie biometrických informácií, ako sú fotografie, s verejne dostupnými internetovými údajmi, informuje TASR podľa správy agentúry DPA.
Cieľom reformy je zlepšiť identifikáciu jednotlivcov, lokalizovať hľadané osoby a odhaliť prepojenia medzi trestnými činmi a páchateľmi. Úrady tvrdia, že tieto nástroje budú užitočné najmä pri vyšetrovaní terorizmu či závažnej a organizovanej trestnej činnosti, lebo umožnia skenovanie veľkých súborov údajov s cieľom nájsť vzory a skryté prepojenia.
Biometrické porovnávanie na internete môže pomôcť orgánom činným v trestnom konaní sledovať podozrivých online a prepojiť tváre s menami. Umelá inteligencia aj ďalšie digitálne nástroje majú slúžiť pri sledovaní činnosti zločincov, spresnila Hubigová. Za všetky rozhodnutia v trestnom konaní však podľa navrhovaných zákonov budú zodpovední vyšetrovatelia, zdôraznila.
Legislatíva má umožniť Spolkovému úradu pre migráciu a utečencov (BAMF) porovnávať fotografie s verejne dostupnými snímkami na internete, limitovanými na biometrické údaje cudzincov bez platných pasov.
