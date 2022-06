Nemecká vláda nepotvrdila, či Scholz vo štvrtok odcestuje na Ukrajinu

Berlín 13. júna (TASR) - Hovorca nemeckej vlády odmietol v pondelok potvrdiť medializované správy o tom, že spolkový kancelár Olaf Scholz odcestuje vo štvrtok do Kyjeva spolu s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom a talianskym premiérom Mariom Draghim. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Spravodajský portál Focus s odvolaním sa na taliansky denník La Stampa uviedol, že spomínaní traja európski lídri plánujú vycestovať do Kyjeva tento štvrtok. Focus tak spresnil informáciu nemeckého denníka Bild am Sonntag, ktorý v nedeľu informoval, že títo lídri plánujú Kyjev navštíviť ešte pred summitom G7. Ten sa uskutoční na konci júna.



"Toto nepotvrdíme," uviedol hovorca nemeckej vlády v súvislosti s medializovanými informáciami.



Nemecký kancelár Olaf Scholz je jedným z mála európskych predstaviteľov, ktorí ešte nenavštívili Kyjev po tom, čo na Ukrajinu 24. februára vtrhla ruská armáda. Scholz pritom čelí zo zahraničia kritike v súvislosti s jeho opatrnosťou pri dodávaní ťažkých zbraní, tankov a húfnic na Ukrajinu. Kancelár musel pritom poprieť aj kritiku, že Berlín nepreukazuje dostatočnú mieru vodcovstva.



Frustrácia v súvislosti s nedostatkami Scholzovho vedúceho postavenia týkajúceho sa konfliktu na Ukrajine narastá podľa agentúry Reuters aj v Nemecku medzi Scholzovými koaličnými partnermi.