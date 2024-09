Nemecká vláda odobrila predĺženie nasadenia vojakov v Iraku

Berlín 18. septembra (TASR) - Nemecká spolková vláda odobrila predĺženie nasadenia nemeckých vojakov v Iraku. Ministri rozhodli, že mandát na vyslanie do 500 mužov a žien predĺžia do 31. januára 2026, čo je približne štyri mesiace po plánovaných voľbách do dolnej komory nemeckého parlamentu (Bundestag), píše TASR podľa agentúry DPA.



"Cieľom nasadenia je udržateľne podporiť iracké ozbrojené sily a bezpečnostné zložky, zaistiť bezpečnosť a stabilitu v Iraku a zabrániť opätovnému posilňovaniu teroristickej organizácie Islamský štát," povedal zastupujúci hovorca vlády Wolfgang Büchner.



O mandáte rozhodne ešte Bundestag. Aktuálny mandát platí do konca októbra.



Pokračujúcu podporu Nemecka proti hrozbám zo stranu Islamského štátu si podľa slov Büchnera vyžiadala iracká vláda.



"Nemecké ozbrojené sily sa naďalej podieľajú na misii NATO v Iraku (NMI) a operácii Inherent Resolve," dodal hovorca.



Islamský štát (IS) roky ovládal veľké územia v Iraku a v susednej Sýrii, medzičasom o ne už prišiel. Bunky Islamského štátu však v oboch krajinách naďalej aktívne pôsobia.