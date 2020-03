Nemecká vláda opatrenia proti šíreniu koronavírusu zatiaľ nezmení

Berlín 30. marca (TASR) - Nemecká vláda neplánuje zmierniť prísne opatrenia proti šíreniu koronavírusu SARS-CoV-2 v krajine, ktoré zaviedla pred týždňom, píše agentúra DPA.



"Potrebujem, aby ostali všetky opatrenia zachované v plnom rozsahu," uviedol v pondelok v Berlíne hovorca nemeckej spolkovej vlády Steffen Seibert.



"Pokiaľ sa šírenie koronavírusu v Nemecku zreteľne nespomalí, nepredloží nemecká vláda nijaký časový plán postupného návratu k zvyčajnému životu," vyhlásil Seibert.



Vláda kancelárky Angely Merkelovej pritom aktuálne žiadne nové prísnejšie opatrenia nepripravuje, dodala DPA.



"Stále musíme robiť všetko preto, aby sme cestu vírusu naprieč Nemeckom pribrzdili, zastaviť jeho šírenie nie je momentálne možné, ale našim cieľom musí byť a je spomaliť jeho rýchlosť. Od toho budú závisieť všetky rozhodnutia, ako dlho budú musieť byť opatrenia v platnosti. V súčasnosti je situácia taká, že rýchlosť šírenia vírusu je príliš vysoká na to, aby sme obmedzenia zmiernili. Či majú naše opatrenia v krivke nákazy účinok - a keď áno, aký silný je –, to budeme môcť vidieť najskôr koncom tohto, prípadne začiatkom budúceho týždňa," pokračoval hovorca.



Merkelová by podľa Seiberta bola rada prvá, ktorá by verejnosti oznámila uvoľnenie prísnych opatrení. Je však presvedčená, že by bolo nesprávne vzbudzovať nádeje, ktoré sa teraz nedajú splniť.



Merkelová a predsedovia spolkových vlád si na stredu naplánovali konferenčný hovor, v rámci ktorého taktiež zhodnotia aktuálny stav okolo pandémie koronavírusu v krajine.



Univerzita Johnsa Hopkinsa udáva pre celé Nemecko aktuálne 62.435 infikovaných a 541 obetí. Tieto čísla sa líšia od oficiálnych údajov Inštitútu Roberta Kocha (RKI), podľa ktorého je v krajine 57.298 nakazených osôb a 455 obetí. RKI však údaje aktualizuje len raz denne.