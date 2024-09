Nemecká vláda, opozícia a spolkové krajiny budú diskutovať o migrácii

Berlín 3. septembra (TASR) - Zástupcovia nemeckej vlády, konzervatívnej opozície a spolkových krajín budú v utorok v Berlíne diskutovať o migračnej a bezpečnostnej politike. TASR informuje podľa agentúry DPA.



Medzistranícke stretnutie zorganizovalo spolkové ministerstvo vnútra. Diskusie sa budú venovať bezpečnostnému balíku, ktorý minulý týždeň oznámila Scholzova vláda. Ide o reakciu na útok z 23. augusta v Solingene, kde zahynuli traja ľudia a osem ďalších utrpelo zranenia. Podozrivým z útoku je imigrant zo Sýrie, ktorý sa vyhýbal vyhosteniu. Je zadržaný na základe obvinení z vraždy a podozrenia z členstva v teroristickej skupine Islamský štát.



Začiatkom júna zase afganský imigrant zabil policajta v Mannheime. Scholz sa na rokovaní nezúčastní a v mene spolkovej vlády im bude predsedať ministerka vnútra Nancy Faeserová. Prítomní budú aj minister spravodlivosti Marco Buschmann a ministerka zahraničných vecí Annalena Baerbocková.



Na stretnutí budú aj Thorsten Frei a Andrea Lindholzová, vysokopostavení politici stredopravicového opozičného bloku CDU/CSU a najvyšší predstavitelia zastupujúci 16 spolkových krajín Nemecka.



Hlavný nemecký opozičný líder Friedrich Merz z CDU pred týmito rozhovormi povedal, že skutočným problémom, ktorý treba riešiť, je nekontrolované prisťahovalectvo. "Ak s nami chce koalícia hovoriť o riešení, potom musí byť obmedzenie prisťahovalectva v jej programe témou číslo jeden," uviedol. Dodal, že migrantov, ktorí do krajiny vstupujú nezákonne, treba okamžite na hraniciach odmietnuť.



Scholzova vláda minulý týždeň navrhla prísnejšie pravidlá nosenia nožov na verejnosti, obmedzenia finančných dávok pre žiadateľov o azyl a väčšie právomoci polície pri riešení podozrení z islamistických hrozieb.



Žiadatelia o azyl, ktorí sa pôvodne zaregistrovali v iných krajinách EÚ, by podľa návrhu už nemali nárok na sociálne dávky v Nemecku. Zmeny, ktoré Faeserová nazvala rozsiahlymi a tvrdými, by tiež uľahčili deportáciu cudzincov z Nemecka, ak spáchali trestný čin so zbraňou.