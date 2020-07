Nemecká vláda plánuje sprísniť zákony o sexuálnom zneužívaní detí

Berlín 1. júla (TASR) - Nemecko plánuje sprísniť zákony týkajúce sa sexuálneho zneužívania detí a detskej pornografie. V stredu to oznámila nemecká vláda, informovala agentúra AP.



"Musíme vyslať jasný signál, že ochrana detí je najvyššou prioritou a že páchatelia budú stíhaní a potrestaní," povedala nemecká ministerka spravodlivosti Christine Lambrechtová.



Ministerka chce zlepšiť ochranu detí zvýšením trestu pre páchateľov, zefektívnením trestného stíhania a zlepšením preventívnych opatrení proti pedofílii.



Taktiež by chcela zaviesť špeciálny tréning pre sudcov a štátnych žalobcov, ktorí sa takýmito prípadmi zaoberajú.



Nemecká vláda má v pláne zvýšiť maximálny trest za pohlavné zneužívanie detí zo súčasných desať na 15 rokov väzenia. Najvyšší trest za distribúciu detskej pornografie jednotlivcami vo výške päť rokov by sa mal zdvojnásobiť, pričom za distribúciu rovnakých materiálov cez rôzne siete by si páchatelia mohli podľa navrhovaných zmien odsedieť až 15 rokov za mrežami.



Nemeckí vyšetrovatelia tento týždeň oznámili, že majú dôkazy o tom, že do vlani odhalenej rozsiahlej siete zameranej na zneužívanie maloletých na internete, mohli byť zapojené desaťtisíce ľudí.



Vyšetrovanie zneužívania detí na internete v spolkovej krajine Severné Porýnie-Vestfálsko sa začalo ešte vlani v októbri, keď úrady zatkli podozrivého páchateľa v meste Bergisch Gladbach ležiacom neďaleko Kolína nad Rýnom.