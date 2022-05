Nemecká vláda posilní svoj vojenský kontingent v Mali

Berlín 11. mája (TASR) - Nemecko posilní svoj vojenský kontingent v Mali v rámci mierovej misie OSN (MINUSMA). Maximálny počet nemeckých vojakov v tejto africkej krajine sa tým zvýši z doterajších 1100 na 1400. TASR informáciu prevzala z agentúry AFP.



"Horná hranica bola zvýšená o 300. Je to kompenzácia za kapacity francúzskych síl," uviedla hovorkyňa spolkovej vlády Christiane Hoffmannová s tým, že mandát nemeckej armády v Mali bol zároveň predĺžený do 31. mája 2023.



Nemecko minulý týždeň oznámilo, že ukončí svoje pôsobenie vo výcvikovej misii EÚ v Mali (EUTM), ale za určitých podmienok je ochotné pokračovať v misii MINUSMA.



Francúzsko a jeho spojenci, ktorí v Mali bojujú proti islamistickým militantom, začiatkom roka oznámili, že z krajiny po takmer desaťročí stiahnu svoje jednotky. Ich odchod vzbudil obavy o budúcnosť misie MINUSMA, na ktorej sa podieľa 14.000 ľudí, a civilnej misie EUCAP, ktorá patrí pod EÚ.



Za súčasnej malijskej vojenskej vlády totiž existuje riziko, že by malijské jednotky vycvičené nemeckou armádou mohli bojovať po boku ruských vojakov a páchať vojnové zločiny, povedala minulý týždeň nemecká ministerka obrany Christine Lambrechtová. Dodala, že Nemecko to nemôže podporovať, preto ukončuje svoju účasť v misii EUTM.