Nemecká vláda povolila vývoz tankov Leopard 1 na Ukrajinu

Berlín 3. februára (TASR) - Nemecká vláda schválila export starších tankov typu Leopard 1 na Ukrajinu. V piatok to bez udania ďalších podrobností potvrdil hovorca vlády v Berlíne Steffen Hebestreit. TASR správu prevzala z agentúry DPA.



"Môžem potvrdiť..., že boli vydané oprávnenia na export (Leopardov 1)," uviedol hovorca na pravidelnom tlačovom brífingu. Odmietol však poskytnúť ďalšie detaily. "Momentálne k tomu nechcem povedať nič viac - skonkretizuje sa to v najbližších dňoch a týždňoch," povedal v reakcii na predchádzajúce neoficiálne správy nemeckých médií.



Povolenie sa podľa hovorcu týka tankov typu Leopard 1 zo skladov nemeckých zbrojárskych firiem.



Nemecký kabinet minulý týždeň oznámil, že Ukrajine dodá na obranu pred ruskými inváznymi silami 14 moderných tankov typu Leopard 2 zo zásob ozbrojených síl (Bundeswehru).



Podľa piatkovej správy denníka Die Süddeutsche Zeitung (SZ) sú spoločnosť Rheinmetall a firma Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft (FFG) ochotné pripraviť desiatky tankov Leopard 1, ktoré by mohli dodať ukrajinským silám, ak by o ne prejavil Kyjev záujem. SZ však uvádza, že Berlín má problémy so zaobstaraním potrebnej munície pre tieto bojové vozidlá.



DPA približuje, že Leopard 1 je prvým bojovým tankom, ktorý bol vyrobený pre nemecké ozbrojené sily po druhej svetovej vojne. Vyrábal sa od polovice 60. do polovice 80. rokov minulého storočia.