Nemecká vláda predstavila plán na boj proti pravicovému extrémizmu

Berlín 25. novembra (TASR) - Nemecká vláda chce bojovať proti pravicovému extrémizmu a rasizmu prostredníctvom edukačných projektov, výskumu a ochrany jeho obetí, uviedla agentúra DPA s odvolaním sa na stredajšiu správu kabinetného výboru.



Výbor schválil dokument obsahujúci 89 iniciatív, ktoré by mali ministri nemeckej vlády odobriť v priebehu budúceho týždňa. Na projekty, ktoré sú naplánované na obdobie rokov 2021 - 2024, bola vyčlenená viac ako miliarda eur. Ďalších 150 miliónov eur by malo byť k dispozícii po tom, ako ich schváli rozpočtový výbor.



Cieľom plánu by malo byť vytvorenie inštitúcie pod záštitou nemeckého ministerstva vnútra, ktorá by dohliadala na efektívnosť projektov a iniciatív v oblasti politického vzdelávania.



Splnomocnenec spolkovej vlády pre boj proti antisemitizmu Felix Klein tento krok uvítal a zdôraznil, že veľa overených spôsobov na boj proti antisemitizmu by mohlo byť účinných aj v boji proti rasizmu.



"Antisemitizmus a rasizmus tvoria ideologický základ pravicového extrémizmu. Opakovane ohrozujú našu demokraciu a súdržnosť," zdôraznil Klein.



Zriadenie kabinetného výboru bolo odpoveďou na rasovo motivované útoky, ktoré sa odohrali 19. februára v meste Hanau neďaleko Frankfurtu nad Mohanom.



Počas série večerných útokov v meste zahynulo deväť ľudí, pričom všetci boli cudzieho pôvodu. Muž podozrivý z útoku, 43-ročný Nemec, údajne po tomto čine zabil svoju matku a následne sa sám zastrelil, dodáva DPA.