Nemecká vláda predstavila plán protipandemických opatrení

Berlín 3. augusta (TASR) - Nemecká vláda v stredu predstavila plán protipandemických opatrení na nadchádzajúcu jeseň a zimu. V tomto období totiž očakáva nárast pozitívnych prípadov ochorenia COVID-19. TASR informuje podľa správy agentúry AP.



Nemecko plánuje od októbra do začiatku apríla zaviesť na svojom území povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest v lietadlách a pri diaľkovom cestovaní vlakom a autobusom. Nemocnice, domovy dôchodcov a zariadenia so zraniteľnými osobami budú vyžadovať povinné nosenie ochranného rúška a negatívny test na koronavírus.



Zavádzanie ďalších opatrení bude v kompetencii 16 nemeckých spolkových krajín podľa miery šírenia covidu v jednotlivých regiónoch. Môže ísť napríklad o povinnosť nosenia rúšok vo verejnej doprave, v školách alebo na verejných podujatiach, ktoré sa budú konať v interiéri.



Niektoré komunitné zariadenia, ako sú školy alebo väznice môžu v prípade prudkého šírenia koronavírusu opäť zaviesť pravidelné testovanie, uviedli v spoločnom vyhlásení ministerstvá zdravotníctva a spravodlivosti.



"Nemecko by malo byť lepšie pripravené na ďalšiu koronavírusovú zimu ako v predchádzajúcich rokoch," povedal nemecký minister zdravotníctva Karl Lauterbach. Podľa jeho slov sa na jeseň v Nemecku začne očkovacia kampaň s novými vakcínami.



Minister spravodlivosti Marco Buschmann uviedol, že bude vynaložené osobitné úsilie na to, aby zostali otvorené školy. Spolkové krajiny budú môcť v školách zaviesť povinnosť nosenia rúšok iba v prípade, ak to bude nevyhnutné na zachovanie prezenčnej výučby.



Nové opatrenia musí ešte schváliť nemecká vláda a parlament. Očakáva sa však, že v hlasovaniach prejdú, píše AP.