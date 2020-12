Nemecká vláda prepravila zo Sýrie do vlasti podozrivých členov IS

Berlín 19. decembra (TASR) - Nemecká vláda prepravila zo Sýrie do vlasti niekoľko zajatých podozrivých členov teroristickej organizácie Islamský štát (IS) s nemeckým občianstvom, informovala v sobotu agentúra DPA.



Podľa nej nemecké médiá uviedli, že medzi ľuďmi privezenými z táborov pod kontrolou Kurdov na severe Sýrie sú tri ženy a ich deti, ako aj niekoľko sirôt.



Podľa rozhlasovej stanice SWR celkovo 15 Nemcov podozrivých z väzieb na IS bolo odovzdaných nemeckej delegácii v severnej časti Sýrie v rámci operácie, ktorá trvala niekoľko mesiacov.



Noviny Bild informovali, že nemecké ministerstvo zahraničia si prenajalo lietadlo na návrat svojich občanov. Pre DPA sa odmietlo vyjadriť k celej záležitosti vrátane toho, či išlo o prvú operáciu tohto druhu.



DPA poznamenala, že v novembri 2019 vláda prepravila do Nemecka ženu, ktorá predtým odcestovala na územie IS. Predchádzajúce roky nemecká vláda pomáhala iba pri preberaní detí zo sýrskych táborov.