< sekcia Zahraničie
Nemecká vláda reagovala na Putinove výroky o možnom konci vojny
Zdroje nemeckej vlády v nedeľu uviedli, že tieto vyjadrenia vzali na vedomie, pričom ich označili za súčasť série symbolických ponúk, ktoré sú súčasťou známej hybridnej stratégie Ruska.
Autor TASR
Berlín 10. mája (TASR) - Vláda v Berlíne reagovala na vyjadrenia ruského prezidenta Vladimira Putina o možnom ukončení jeho vojny na Ukrajine a možnej sprostredkovateľskej úlohe bývalého nemeckého kancelára Gerharda Schrödera so značnou dávkou skepticizmu, uviedla v nedeľu agentúra DPA. Informuje o tom TASR.
Zdroje nemeckej vlády v nedeľu uviedli, že tieto vyjadrenia vzali na vedomie, pričom ich označili za súčasť série symbolických ponúk, ktoré sú súčasťou známej hybridnej stratégie Ruska. „Nemecko a Európa však nedovolia, aby ich toto rozdelilo,“ podotkli nemenované zdroje.
Rusko podľa nich svoje podmienky nezmenilo, takže možnosť ponuky rokovaní nie je dôveryhodná. „Prvým testom dôveryhodnosti by bolo, keby Rusko predĺžilo prímerie,“ citovala zdroje nemecká agentúra. Obe strany, Rusko i Ukrajina, sa dohodli na prímerí od soboty 9. mája do pondelka 11. mája za sprostredkovania amerického prezidenta Donalda Trumpa.
Zdroje z nemeckej vlády ďalej uviedli, že Európa a USA majú dobre koordinované rokovacie tímy. Ukrajina je spolu so skupinou E3 – ktorú tvoria Nemecko, Francúzsko a Spojené kráľovstvo – na rozhovory vždy k dispozícii. „Európa musí byť pri rokovacom stole. Musia však byť na to vhodné podmienky,“ podotkli zdroje.
Tieto vyjadrenia prišli po tom, čo Putin povedal, že si vie predstaviť, že ako sprostredkovateľ na európskej strane bude pôsobiť exkancelár Schröder. „Zo všetkých európskych politikov by som uprednostnil rozhovory so Schröderom,“ povedal Putin.
Na sobotňajšej mimoriadnej tlačovej konferencii po oslavách Dňa víťazstva v Moskve Putin tiež dodal, že sa vojna podľa neho blíži ku koncu.
V odpovedi na otázku agentúry DPA v tejto súvislosti Schröderova kancelária uviedla, že sa bývalý kancelár, ktorý čelil rozsiahlej kritike za pokračovanie svojich väzieb s Putinom, k veci nevyjadrí. Putin okrem toho zdôraznil, že mierové riešenie dlhotrvajúceho konfliktu musia nájsť Ukrajina a Rusko. „Ak by však niekto chcel pomôcť, boli by sme vďační,“ dodal.
Schröder (82) pôsobil ako nemecký kancelár v rokoch 1998 až 2005 a je už roky kontroverznou postavou kvôli svojmu priateľstvu s Putinom a svojej úlohe v ruských energetických spoločnostiach, pripomína DPA. V úvodníku v novinách začiatkom tohto roka Schröder označil ruskú inváziu za odporujúcu medzinárodnému právu, súčasne však dodal: „Som tiež proti démonizácii Ruska ako večného nepriateľa.“ Podporil zároveň obnovenie dovozu ruskej energie. Schröder pritom prevzal významnú úlohu v ruských energetických spoločnostiach hneď po odchode z nemeckej politiky.
Na tlačovej konferencii Putin v sobotu povedal, že je pripravený viesť priame rozhovory s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským, ale dodal, že ktokoľvek sa s ním chce stretnúť, “musí prísť do Moskvy.“ Stretnutiu na inom mieste by podľa neho musela predchádzať dlhodobá mierová dohoda. Zelenskyj však cestu do Moskvy vylúčil.
Zdroje nemeckej vlády v nedeľu uviedli, že tieto vyjadrenia vzali na vedomie, pričom ich označili za súčasť série symbolických ponúk, ktoré sú súčasťou známej hybridnej stratégie Ruska. „Nemecko a Európa však nedovolia, aby ich toto rozdelilo,“ podotkli nemenované zdroje.
Rusko podľa nich svoje podmienky nezmenilo, takže možnosť ponuky rokovaní nie je dôveryhodná. „Prvým testom dôveryhodnosti by bolo, keby Rusko predĺžilo prímerie,“ citovala zdroje nemecká agentúra. Obe strany, Rusko i Ukrajina, sa dohodli na prímerí od soboty 9. mája do pondelka 11. mája za sprostredkovania amerického prezidenta Donalda Trumpa.
Zdroje z nemeckej vlády ďalej uviedli, že Európa a USA majú dobre koordinované rokovacie tímy. Ukrajina je spolu so skupinou E3 – ktorú tvoria Nemecko, Francúzsko a Spojené kráľovstvo – na rozhovory vždy k dispozícii. „Európa musí byť pri rokovacom stole. Musia však byť na to vhodné podmienky,“ podotkli zdroje.
Tieto vyjadrenia prišli po tom, čo Putin povedal, že si vie predstaviť, že ako sprostredkovateľ na európskej strane bude pôsobiť exkancelár Schröder. „Zo všetkých európskych politikov by som uprednostnil rozhovory so Schröderom,“ povedal Putin.
Na sobotňajšej mimoriadnej tlačovej konferencii po oslavách Dňa víťazstva v Moskve Putin tiež dodal, že sa vojna podľa neho blíži ku koncu.
V odpovedi na otázku agentúry DPA v tejto súvislosti Schröderova kancelária uviedla, že sa bývalý kancelár, ktorý čelil rozsiahlej kritike za pokračovanie svojich väzieb s Putinom, k veci nevyjadrí. Putin okrem toho zdôraznil, že mierové riešenie dlhotrvajúceho konfliktu musia nájsť Ukrajina a Rusko. „Ak by však niekto chcel pomôcť, boli by sme vďační,“ dodal.
Schröder (82) pôsobil ako nemecký kancelár v rokoch 1998 až 2005 a je už roky kontroverznou postavou kvôli svojmu priateľstvu s Putinom a svojej úlohe v ruských energetických spoločnostiach, pripomína DPA. V úvodníku v novinách začiatkom tohto roka Schröder označil ruskú inváziu za odporujúcu medzinárodnému právu, súčasne však dodal: „Som tiež proti démonizácii Ruska ako večného nepriateľa.“ Podporil zároveň obnovenie dovozu ruskej energie. Schröder pritom prevzal významnú úlohu v ruských energetických spoločnostiach hneď po odchode z nemeckej politiky.
Na tlačovej konferencii Putin v sobotu povedal, že je pripravený viesť priame rozhovory s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským, ale dodal, že ktokoľvek sa s ním chce stretnúť, “musí prísť do Moskvy.“ Stretnutiu na inom mieste by podľa neho musela predchádzať dlhodobá mierová dohoda. Zelenskyj však cestu do Moskvy vylúčil.