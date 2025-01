Nemecká vláda reaguje na Trumpa: Hranice nemožno posúvať silou

Berlín 8. januára (TASR) - Nemecko berie na vedomie vyhlásenia zvoleného prezidenta USA Donalda Trumpa o Grónsku a Kanade a zastáva medzinárodne platný princíp, že hranice sa nesmú posúvať silou. Podľa agentúry Reuters to v stredu uviedol hovorca nemeckej spolkovej vlády, píše TASR.



"Ako vždy platí princíp Charty Organizácie Spojených národov a helsinských dohôd, a to, že hranice sa nesmú posúvať silou," ozrejmil hovorca na pravidelnej tlačovej konferencii.



Odmietol sa pritom vyjadriť k otázke, ako vážne Nemecko berie posledné Trumpove vyhlásenia.



Zvolený americký prezident Trump totiž v utorok nevylúčil použitie vojenského alebo ekonomického nátlaku na získanie Panamského prieplavu či Grónska. Zároveň vylúčil využitie vojenskej sily na pripojenie Kanady - v tomto prípade by dal prednosť ekonomickému tlaku.



Záujem o Grónsko, ktoré v utorok údajne súkromne navštívil Trumpov syn Donald Trump mladší, dáva zvolený prezident najavo opakovane. O kúpe tohto dánskeho autonómneho územia sa Trump zmieňoval už počas svojho prvého funkčného obdobia v roku 2019.



Zvolený prezident dal tiež najavo, že nie je spokojný ani s podmienkami prevádzky Panamského prieplavu, ani s cenami, ktoré si tamojšie úrady účtujú. Požaduje okamžitú zmenu a pokiaľ nenastane, hrozí razantným postupom.



Trump, ktorý sa úradu prezidenta ujme 20. januára, na otázku o možnom použití vojenskej sily na pripojenie severného suseda USA - Kanady - uviedol: "Nie, (použijeme) silu ekonomickú, pretože Kanada a Spojené štáty, to by skutočne bolo niečo." Takúto zmenu však kanadskí politici jasne odmietajú.