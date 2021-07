Nemecká vláda schválila 400 mil. eur pre ľudí postihnutých záplavami

Berlín 21. júla (TASR) - Nemecká vláda v stredu schválila núdzovú pomoc 400 miliónov eur pre obyvateľov postihnutých minulotýždňovými ničivými záplavami, ktoré si vyžiadali najmenej 171 obetí. Informovala o tom agentúra AP.



Spolkový minister financií Olaf Scholz uviedol, že schválený balík môže byť v prípade potreby navýšený o ďalšie prostriedky. Polovicu zo schválených 400 miliónov eur poskytne spolková vláda a polovicu dajú spolkové krajiny.



"Urobíme všetko pre to, aby sme každému poskytli okamžitú pomoc," vyhlásil minister Scholz, podľa ktorého je prioritou bezodkladný začiatok rekonštrukcie postihnutých oblastí.



Vláda v Berlíne chce do rekonštrukčných prác celkovo investovať miliardy eur. Koľko to bude, sa rozhodne až po presnejšom vyčíslení spôsobených škôd.



Nemecká kancelárka Angela Merkelová v utorok navštívila jednu z veľmi poškodených lokalít, mesto Bad Münstereifel v spolkovej krajine Severné Porýnie-Vestfálsko. Vyjadrila pritom presvedčenie, že peniaze začnú miestni obyvatelia dostávať už v priebehu nasledujúcich dní. Opätovné vybudovanie mesta, kde boli zničené mosty, ulice i železničná trať, potrvá podľa nej aj niekoľko mesiacov.



Viac než polovica z potvrdených 171 obetí prišla o život v okrese Ahrweiler neďaleko Bonnu. Zranenia utrpeli stovky ľudí a ďalšie desiatky sú stále nezvestné. V susednom Belgicku prišlo o život najmenej 31 ľudí.



Schválená finančná pomoc je určená na opravu najviac poškodených budov a verejnej infraštruktúry a tiež na individuálnu pomoc postihnutému obyvateľstvu.