Nemecká vláda schválila dodanie stíhačiek Eurofighter Turecku

Berlín/Ankara 23. júla (TASR) — Nemecká vláda po dlhých rokovaniach súhlasila s vývozom viacúčelových stíhačiek Eurofighter Typhoon do Turecka. V stredu to v Berlíne oficiálne potvrdil hovorca kabinetu Stefan Kornelius s tým, že ministerstvo obrany poslalo tureckej vláde písomné stanovisko potvrdzujúce schválenie vývozu. Turecko sa teraz musí rozhodnúť, či si lietadlá objedná. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Ministri obrany Turecka a Veľkej Británie Yasar Guler a John Healey medzitým podpísali v stredu na zbrojárskom veľtrhu v Istanbule vo veci predaja stíhačiek memorandum o porozumení, uviedla agentúra AP.



Stíhacie lietadlá Eurofighter Typhoon vyrába konzorcium spoločností z Nemecka, Británie, Talianska a Španielska - Alenia Aeronautica, BAE Systems a EADS -, vystupujúce ako holding Eurofighter GmbH. Turecko má v úmysle kúpiť 40 eurofighterov zmontovaných v Británii.



Nemecko údajne pôvodne s predajom nesúhlasilo, ale neskôr svoj postoj zmenilo. Keďže sa na tomto spoločnom európskom projekte podieľa, musí s predajom súhlasiť.



Hoci je Turecko členom NATO, dodávky zbraní do tejto krajiny sú v Nemecku kontroverzné vzhľadom na tamojšiu situáciu v oblasti ľudských práv a na zahraničnú politiku Ankary.



Po invázii tureckých vojsk do Sýrie v roku 2016 Berlín výrazne znížil počet vývozných licencií a v nasledujúcich rokoch sa hodnota kontraktov pohybovala len v desiatkach alebo dokonca jednotkách miliónov eur. V minulom roku za vlády „semaforovej“ koalície však počet licencií opäť výrazne stúpol.



V rámci dohody by Turecko dostalo najnovší model stíhačky Eurofighter Typhoon s označením Tranche 4, ktorý je vybavený pokročilou avionikou a radarovými systémami. Tureckí piloti doteraz nikdy nelietali na stíhačkách európskej výroby, keďže Ankara tradične využíva americké lietadlá F-16. Turecko pôvodne prejavilo záujem o stíhačky F-35. Z tohto programu ho však USA v roku 2019 vylúčili pre nákup ruského systému protivzdušnej obrany S-400.



Turecko tiež vyvíja vlastnú prúdovú stíhačku piatej generácie TAI TF Kaan, ktorá by mala byť uvedená do prevádzky v roku 2028.