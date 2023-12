Nemecká vláda schválila novú stratégiu v oblasti klimatickej politiky

Berlín 6. decembra (TASR) - Nemecká vláda v stredu schválila rozsiahlu stratégiu klimatickej politiky. Zahŕňa znižovanie emisií skleníkových plynov a obmedzovanie fosílnych palív. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Vláda v 74-stranovom dokumente boj proti klimatickej kríze označila za ústrednú úlohu ľudstva v tomto storočí a dodáva, že otepľovanie atmosféry už teraz ohrozuje viaceré oblasti života ľudí. Rok 2023 by podľa minulotýždňovej správy OSN mohol byť najteplejším od začiatku oficiálnych meraní.



Nemecká vláda bude vyvíjať úsilie napĺňať cieľ klimatickej dohody z Paríža z roku 2015 - obmedziť nárast globálnej teploty na 1,5 stupňa Celzia v porovnaní s tzv. predindustriálnou érou. Na to je potrebné znížiť do roku 2030 celosvetové množstvo emisií škodlivých skleníkových plynov na polovicu z hodnôt z roku 2019.



Nemecko chce urýchliť celosvetový prechod na obnoviteľné zdroje energie a prestať využívať uhlie, ropu a zemný plyn. Obmedzenie či prípadné úplné zastavenie využívania fosílnych palív je jednou z hlavných tém klimatickej konferencie OSN v týchto dňoch v Dubaji v Spojených arabských emirátoch (SAE).



Nemecko sa zaviazalo podporovať chudobnejšie krajiny, ktoré sú obzvlášť zasiahnuté následkami globálneho otepľovania.



Osobitná vyslankyňa pre medzinárodnú klimatickú politiku na nemeckom ministerstve zahraničných vecí Jennifer Morganová novú klimatickú stratégiu označila za najrozsiahlejšiu na svete. Je podľa nej viac transparentná, najmä pre verejnosť.