Nemecká vláda schválila úpravy na záchranu energetických firiem

Berlín 5. júla (TASR) - Nemecká vláda bude mať právomoc poskytnúť pomoc energetickým firmám, ak sa dostanú do problémov. Umožnia jej to navrhnuté legislatívne úpravy, ktoré vláda v utorok schválila. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters, ktorá sa odvolala na vyhlásenia nemeckého ministerstva hospodárstva.



"Situácia na trhu s plynom je napätá a, bohužiaľ, nemôžeme vylúčiť ani ďalšie zhoršenie situácie," uviedol minister hospodárstva Robert Habeck.



Zmeny v zákone o energetickej bezpečnosti poskytnú vláde ďalšie nástroje na pomoc energetickým firmám, ak by sa v dôsledku rastúcich cien energií dostali do finančných problémov. Ceny plynu tlačia nahor klesajúce dodávky z Ruska, ktoré tak reaguje na sankcie západných štátov pre inváziu Ruska na Ukrajinu.



Vláda bude môcť prijať opatrenia na stabilizáciu podnikov a zabrániť tak domino efektu na trhu s energiami, ktorý by v konečnom dôsledku zasiahol spotrebiteľov, informovalo ministerstvo. Zmeny ešte musia schváliť dolná aj horná komora nemeckého parlamentu, ktoré by o nich mali hlasovať v piatok 8. júla.