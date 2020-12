Nemecká vláda schválila zákon o záruke bezpečnosti infraštruktúry

Berlín 16. decembra (TASR) - Nemecká vláda v stredu schválila návrh zákona, ktorý bude od výrobcov komponentov kritickej technickej infraštruktúry, ako sú vysokorýchlostné 5G siete, žiadať záruky, že ich zariadenia sa nedajú zneužiť na sabotáž, špionáž alebo terorizmus. Informovali o tom agentúry AP a DPA.



Zákon, ktorým sa teraz bude zaoberať nemecký parlament, sa snaží riešiť obavy v súvislosti s rizikami zo strany výrobcov, ako napríklad čínska technologická spoločnosť Huawei.



Firmy by podľa návrhu zákona mali predkladať "vyhlásenia o záruke", z ktorých musí byť jasné, ako sú ich kritické komponenty zaistené proti zneužitiu na nezákonné účely alebo proti vplyvu na bezpečnosť, dostupnosť alebo funkčnosť infraštruktúry.



Minimálne kritéria dôveryhodnosti by malo stanoviť spolkové ministerstvo vnútra. Ak by sa výrobca ukázal ako nedôveryhodný - lebo by napríklad nenahlásil prevádzkovateľovi známe slabé miesta svojich produktov -, mohla by byť zakázaná prevádzka týchto zariadení. Pri opakovanom porušení kritérií môžu zakázať používanie všetkých kritických komponentov takéhoto výrobcu.



Kritická infraštruktúra sú systémy s mimoriadnym významom pre spoločnosť, ktorých výpadok by mal dramatické následky, píše DPA. Patrí k nej napríklad zásobovanie vodou a elektrinou, no tiež telekomunikačné siete alebo zdravotníctvo.



Navrhované opatrenia by neznamenali úplný zákaz používania produktov spoločnosti Huawei v Nemecku, aký žiadali USA pod hrozbou prerušenia výmeny spravodajských informácií so spojencami, ktorí ich využívajú, pripomína AP. Americká vláda v máji 2019 zakázala firmám v krajine predávať tejto čínskej spoločnosti kľúčovú technológiu bez špeciálneho povolenia.



Návrh zákona prijatý nemeckou vládou hovorí tiež o povinnosti prevádzkovateľa identifikovať útoky na kritickú infraštruktúru, ako aj zavedení jednotnej značky IT bezpečnosti pre produkty, ktoré bude vydávať Spolkový úrad pre bezpečnosť informačnej techniky (BSI).