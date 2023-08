Nemecká vláda schválila zjednodušenie prístupu k občianstvu

Berlín 23. augusta (TASR) — Nemecká vláda v stredu schválila plány ministerky vnútra Nancy Faeserovej, ktoré imigrantom urýchlia získanie občianstva a umožnia väčšiemu počtu ľudí mať dvojaké občianstvo. TASR správu prevzala z agentúr AFP a DPA.



Nové pravidlá v oblasti občianstva musí ešte schváliť nemecký parlament. Naturalizácia v Nemecku bude na ich základe možná už po piatich rokoch. V súčasnosti je získanie občianstva možné po ôsmich rokoch.



Jednotlivci, ktorí sa veľmi dobre začlenili do spoločnosti a dobre ovládajú úradný jazyk, budú dokonca môcť získať občianstvo už po troch rokoch. Žiadatelia budú musieť preukázať, že nie sú závislí od štátnej podpory — hoci v tejto oblasti budú aj výnimky.



Zvýši sa aj počet ľudí, ktorí budú môcť získať dvojaké občianstvo. Zahŕňa to aj príslušníkov početnej tureckej menšiny. Právo na dvojaké občianstvo bolo zväčša obmedzené len na občanov členských krajín EÚ a Švajčiarska.



Zmena legislatívy v oblasti občianstva bola jedným zo sľubov koaličnej vlády spolkového kancelára Olafa Scholza, ktorá prevzala moc v decembri 2021. Okrem Scholzovej Sociálnodemokratickej strany Nemecka (SPD) sú súčasťou koalície aj Slobodná demokratická strana (FDP) a Zelení.



Podľa údajov ministerstva vnútra nemá v súčasnosti nemecký pas približne 14 percent ľudí žijúcich v Nemecku, teda niečo vyše 12 miliónov osôb. Medzi nimi je okolo 5,3 milióna ľudí, ktorí tu žijú najmenej desať rokov. „Ak sa časť populácie, ktorá je tu doma, nemôže podieľať na politických rozhodovacích procesoch, nie je to pre našu demokraciu dobré,“ povedala Faeserová.