Nemecká vláda schválila zrušenie zákazu reklám na interrupciu

Berlín 9. marca (TASR) - Nemecká vláda v stredu uvoľnila cestu k zrušeniu sporného paragrafu trestného zákona, ktorý zakazuje "reklamu na ukončenie tehotenstva". Návrh na zrušenie tohto nariadenia predložil minister spravodlivosti Marco Buschmann a musia ho ešte prerokovať obe komory nemeckého parlamentu. TASR správu prevzala z agentúry DPA.



Paragraf 219a trestného zákonníka okrem iného znamenal, že lekári nesmeli verejnosti poskytovať detailné informácie o umelom prerušení tehotenstva; za porušenie zákazu hrozilo trestné stíhanie. Do praxe sa to premietlo tak, že na webstránkach zdravotníckych centier sa síce môže uvádzať, že tam vykonávajú interrupcie, avšak nijaké ďalšie podrobnosti sa zverejňovať nemôžu.



Nová nemecká vláda na čele s kancelárom Olafom Scholzom zo Sociálnodemokratickej strany Nemecka (SPD) predstavila plány na zrušenie spornej legislatívy už v koaličnej dohode so Zelenými a liberálmi z FDP podpísanej vlani v novembri.



Šéf rezortu spravodlivosti Buschmann v relácii Morgenmagazin verejnoprávnej stanice ZDF označil za "neznesiteľné", že lekári nesmú vecne informovať o možnostiach podstúpenia interrupcie bez toho, aby im hrozilo stíhanie.



Ministerka pre rodinu, seniorov, ženy a mládež Anne Spiegelová na margo navrhovaného zrušenia paragrafu 219a uviedla, že sa tak malo stať už dávno. "Lekári by mali v budúcnosti môcť poskytovať informácie o svojich zdravotníckych službách týkajúcich sa interrupcií bez toho, aby mali strach zo stíhania alebo stigmatizácie. Týmto spôsobom v dlhodobom horizonte posilňujeme právo žien na slobodné rozhodovanie," uviedla.



V Nemecku môžu ženy legálne podstúpiť interrupciu počas prvých 12 týždňov tehotenstva po absolvovaní povinnej konzultácie. Ukončenie tehotenstva je možné aj po uplynutí prvých troch mesiacov v prípade ohrozenia života ženy, znásilnenia, alebo ak by žena mohla utrpieť vážnu fyzickú či psychickú ujmu.