Nemecká vláda upravila po zadržaní Nemcov odporúčania pre cesty do USA

Berlín 19. marca (TASR) - Nemecké ministerstvo zahraničných vecí v stredu v súvislosti s nedávnym zadržaním troch občanov Nemecka v USA aktualizovalo cestovné odporúčania pre túto krajinu. Rezort upozorňuje na to, že ani povolenie zo systému ESTA alebo platné vízum automaticky nezaručujú vstup na územie USA alebo jeho opustenie, informuje TASR s odvolaním sa na agentúry DPA a Reuters.



"Konečné rozhodnutie o tom, či osoba môže vstúpiť na územie USA, je na colnej a pohraničnej stráži," uviedol hovorca rezortu diplomacie.



Upozornil, že dôvodom na zadržanie nielen pri príchode alebo odchode môže byť záznam v registri trestov, nepravdivé informácie o účele pobytu alebo prekročenie dĺžky pobytu - hoci aj len o jeden deň.



Spolkové ministerstvo zahraničných vecí sa podľa hovorcu nedávno dozvedelo o troch prípadoch, keď nemeckí občania nemohli vstúpiť na územie USA a boli vzatí do deportačnej väzby. Nemecká strana stále nepozná dôvod, prečo americké úrady takto postupovali, a zisťuje, či to nesúvisí so zmenami v imigračnej politike USA po nástupe prezidenta Donalda Trumpa.



Dva z troch prípadov už boli medzičasom vyriešené, pričom obaja občania Nemecka sa vrátili do vlasti. Tretí prípad rieši generálny konzulát v Bostone. Týka sa Nemca s tzv. zelenou kartou, ktorého podľa televízie WGBH zadržali imigračné úrady v marci na letisku v Bostone.