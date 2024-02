Nemecká vláda upustila od zámeru odstrániť z ústavy pojem rasa

Berlín 9. februára (TASR) - Nemecká vládna koalícia údajne upustila od svojho kontroverzného zámeru odstrániť slovo "rasa" z ústavného článku o nediskriminácii. Agentúre DPA to v piatok povedali zdroje z prostredia vlády, informuje TASR.



Termín "rasa" sa používa v článku 3 tzv. Základného zákona, teda nemeckej ústavy. V predmetnom článku sa prísne zakazuje diskriminácia na základe "pohlavia, rodičovstva, rasy, reči, vlasti a pôvodu, viery alebo náboženských či politických názorov".



Ústava bola prijatá v roku 1949, teda len štyri roky po páde nacistického režimu, pričom najskôr platila len v Západnom Nemecku a až po zjednotení krajiny v roku 1990 v celom Nemecku. Kladie sa v nej dôraz na ľudské práva, pričom predmetným článkom sa prísne zakazuje aj rasová diskriminácia.



Niektorým ľuďom v Nemecku sa však pojem "rasa" nepáči, a to sčasti pre intenzívne používanie tohto slova práve v nacistickej rétorike a propagande.



Z podobného dôvodu však zároveň zaznieval naopak aj silný odpor voči vypusteniu tohto slova. Predseda Ústrednej rady židov v Nemecku Josef Schuster napríklad povedal, že odstránenie tohto termínu by sa rovnako prepisovaniu histórie.