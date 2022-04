Nemecká vláda usporiadala summit o integrácii utečencov z Ukrajiny

Berlín 25. apríla (TASR) - Nemecký kancelár Olaf Scholz usporiadal v pondelok v Berlíne summit s cieľom zabezpečiť utečencom z Ukrajiny, ktorí prišli do Nemecka od začiatku ruskej invázie na územie svojho západného suseda, prístup k bývaniu či na trh práce. TASR správu prevzala od agentúry DPA.



Podujatie, ktoré Scholz organizoval spoločne so splnomocnenkyňou svojej vlády pre integráciu Reemou Alabaliovou-Radovanovou, sa týkalo aj starostlivosti o deti a vzdelania, keďže väčšinu obyvateľov Ukrajiny, ktorí utiekli do Nemecka, tvoria ženy a deti.



"Mnohí utečenci sa chcú čo najskôr vrátiť domov, ale kedy to bude možné, nie je isté. Preto musíme pre ľudí, ktorí utiekli, vytvoriť perspektívy a zapojiť ich do života v našej krajine," povedala Alabaliová-Radovanová.



Na pondelkovom summite sa zúčastnila aj nemecká ministerka vnútra Nancy Faeserová, ministerka školstva Bettina Starková-Watzingerová a minister práce Hubertus Heil. Na podujatie bolo pozvaných aj viacero humanitárnych organizácií.



V Nemecku od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu (24. februára) zaregistrovali už viac ako 376.000 ukrajinských utečencov. Avšak vzhľadom na to, že na vnútorných hraniciach EÚ neprebiehajú stacionárne kontroly, presný počet utečencov prichádzajúcich do Nemecka nie je známy.