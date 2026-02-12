< sekcia Zahraničie
Nemecká vláda už nebude používať zámok Meseberg severne od Berlína
TASR o tom píše podľa agentúry DPA.
Autor TASR
Berlín 12. februára (TASR) - Nemecká spolková vláda prestane po 20 rokoch využívať zámok Meseberg v Brandenbursku pre svoje oficiálne účely a ubytovanie štátnych návštev. S nadáciou Messerschmitt ako prenajímateľom sa dohodla na ukončení zmluvy ku koncu januára 2027. TASR o tom píše podľa agentúry DPA.
Náklady spojené s prevádzkou a údržbou už nie sú primerané pre reprezentatívne podujatia, vysvetlil hovorca vlády Stefan Kornelius. Využitie zámku v poslednom období výrazne pokleslo. Problémom je najmä značná vzdialenosť od vládnej štvrte – zámok leží približne 70 kilometrov severne od Berlína.
V budúcnosti by sa podujatia na vysokej úrovni mali konať na rôznych miestach nemeckého hlavného mesta alebo v novej časti prístavby kancelárie kancelára, ktorej dokončenie sa predpokladá na konci roka 2028.
Zámok Meseberg sa od roku 2007 používal okrem iného na prijímanie hláv štátov a vlád, zasadala tam tiež spolková vláda. Nadácia Messerschmitt prenajala zámok spolkovej vláde za symbolickú cenu jedno euro.