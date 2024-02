Nemecká vláda: V Rusku je zadržiavaných takmer 30 nemeckých občanov

Berlín 23. februára (TASR) - V Rusku je súčasnosti zadržiavaných takmer 30 nemeckých občanov, pričom približne polovica z nich má aj ruské občianstvo. Uviedla to nemecká vláda v odpovedi na písomnú otázku poslanca nemeckého Spolkového snemu (Bundestag) Andreja Hunka. TASR správu prevzala z agentúry DPA.



"Nedá sa vylúčiť, že (v Rusku) sú aj ďalšie zadržané osoby s nemeckým občianstvom, o ktorých spolková vláda dodnes nevie," dodala vláda v odpovedi, do ktorej DPA mala možnosť nahliadnuť.



Na letisku v meste Petrohrad na západe Ruska nedávno úrady zadržali 38-ročného Nemca za to, že mal v batožine gumených medvedíkov vyrobených z kanabisového oleja. Za prechovávanie drog v Rusku hrozí nemeckému cestovateľovi až sedem rokov väzenia, napísal ruský spravodajský server RBC.



Podľa ruských médií zadržaný nemecký občan letel do Petrohradu z nemeckého mesta Hamburg cez Istanbul v Turecku.



Nemecká vláda vo svojej odpovedi upozornila, že nemecké ministerstvo zahraničných vecí vydalo cestovné varovanie pre občanov v súvislosti s rizikom svojvoľného zatýkania v Rusku.



Ruská nezávislá spravodajská webová stránka Mediazona minulý týždeň uviedla, že z databázy ruského ministerstva vnútra zozbierala verejne dostupné informácie o hľadaných osobách. Vyplynulo z nich, že medzi nimi sú aj mnohí západní politici. Novinári informovali najmä o vysokých predstaviteľoch pobaltských štátov vrátane estónskej premiérky Kaji Kallasovej.