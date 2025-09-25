< sekcia Zahraničie
Nemecká vláda neschválila nové dodávky zbraní do Izraela
Autor TASR
Berlín 25. septembra (TASR) - Obmedzenia, ktoré nemecká vláda začiatkom augusta zaviedla na vývoz zbraní do Izraela, mali za následok, že v prvých piatich týždňoch po prijatí tohto rozhodnutia neboli schválené žiadne nové dodávky. V odpovedi na žiadosť poslanca Ulricha Thodena zo strany Ľavica to uviedlo ministerstvo hospodárstva, píše TASR podľa štvrtkovej správy agentúry DPA.
Kabinet spolkového kancelára Friedricha Merza 8. augusta oznámil, že Nemecko dočasne zakáže svojich spoločnostiam dodávať do Izraela vojenské vybavenie. Rozhodnutie vláda prijala v reakcii na vtedy plánované prevzatie kontroly Izraela nad mestom Gaza.
Berlín uviedol, že od 8. augusta do 12. septembra neudelil nové povolenia na vývoz zbraní a že každý prípad sa posudzuje individuálne s prihliadnutím na otázky zahraničnej a bezpečnostnej politiky a právne záležitosti. Súčasne potvrdil aj svoj záväzok chrániť Izrael.
Uvalené obmedzenia na vývoz sa týkajú vojenského materiálu, ktorý by mohol Izrael použiť vo vojne v Pásme Gazy. Merz týmto krokom podľa DPA naznačil zmenu v nemeckej politike voči židovskému štátu. Kritika na adresu kabinetu izraelského premiéra Benjamina Netanjahua zaznievala zo strany spolkovej vlády aj predtým, konkrétnym opatreniam sa však Berlín vyhýbal, konštatovala nemecká agentúra.
Po útoku Hamasu na Izrael zo 7. októbra, ktorý vyvolal vojnu v Pásme Gazy, nemecká vláda pod vedením vtedajšieho kancelára Olafa Scholza sprvu zvýšila vývoz zbraní do Izraela a schválila dodávky v hodnote takmer 500 miliónov eur. Za Merza export krátko pokračoval - v jeho prvých piatich týždňoch vo funkcii boli schválené dodávky za takmer štyri milióny eur.
Netanjahu obmedzenia vývozu zo strany Nemecka kritizoval a obvinil ho, že tým odmeňuje Hamas za jeho útoky. Strana Ľavica nalieha na Merzovu vládu, aby zastavila všetok vývoz zbraní do Izraela a ukončila s ním vojenskú spoluprácu. Ak to nespraví, podľa Ľavice riskuje spolupáchateľstvo na porušovaní medzinárodného práva voči palestínskym civilistom.
Izraelská armáda v uplynulej dobe zintenzívňuje svoje útoky na palestínskom území a minulý týždeň tiež oznámila oficiálny začiatok novej ofenzívy v meste Gaza, kde je podľa medzinárodných organizácií hladomor. Z mesta od začiatku septembra podľa izraelských médií odišlo už viac než 500.000 ľudí. Militantné hnutie Hamas tento údaj spochybnilo, tvrdiac, že ich bolo necelých 300.000. Odhaduje sa, že v Gaze zostávajú ďalšie stovky tisíc Palestínčanov.
