Nemecká vláda varuje Rusko pred stupňovaním napätia s Litvou

Berlín 22. júna (TASR) - Nemecká vláda v stredu varovala Rusko pred vystupňovaním napätia v Litve, ktorá v sobotu zakázala prevoz tovaru do ruskej Kaliningradskej oblasti cez svoje územie. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Hovorca nemeckej vlády Steffen Hebestreit vo vyhlásení uviedol, že Nemecko odmieta protiopatrenia ohlásené Ruskom. "Rusko žiadame, aby neprijímalo žiadne opatrenia, ktoré porušujú medzinárodné právo," zdôraznil.



Litva zakázala cez svoje územie prevoz tovaru, na ktorý sa vzťahujú sankcie EÚ, pripomenul Heberstreit a dodal, že osoby a tovar, na ktorý sa tieto opatrenia nevzťahujú, môžu na územie Kaliningradskej oblasti prúdiť aj naďalej.



Litva v pondelok uviedla, že zákaz železničnej prepravy tovaru cez jej územie do susednej Kaliningradskej oblasti, ktorá je exklávou Ruska, je v súlade so sankciami Európskej únie. Ruské ministerstvo zahraničných vecí rovnako v pondelok oznámilo, že si v tejto záležitosti vyhradzuje právo podniknúť kroky "na ochranu svojich národných záujmov".



Kaliningradská oblasť, ktorá sa nachádza medzi Litvou a Poľskom, dostáva dodávky z Ruska železnicou a plynovodom cez územie Litvy. Exklávu, kde sídli veliteľstvo ruskej Baltskej flotily, v apríli 1945 dobyla Červená armáda od nacistického Nemecka a po druhej svetovej vojne bola postúpená Sovietskemu zväzu. Územie predtým patrilo pruskej provincii Východné Prusko.