< sekcia Zahraničie
Nemecka vláda vyčlenila na ochranu klímy ďalších osem miliárd eur
Program definuje opatrenia určené na dosiahnutie zákonom stanovených cieľov v oblasti znižovania emisií CO2.
Autor TASR
Berlín 25. marca (TASR) — Nemecký spolkový kabinet v utorok schválil nový program na ochranu klímy, ktorého cieľom je pomôcť splniť ciele v oblasti klímy do roku 2030 a znížiť závislosť Nemecka od fosílnych palív. Spolková vláda poskytne v nasledujúcich štyroch rokoch ďalších osem miliárd eur na opatrenia na ochranu klímy, oznámil v stredu v Berlíne minister životného prostredia Carsten Schneider. TASR o tom informuje s odvolaním sa na agentúry DPA a Reuters.
Program definuje opatrenia určené na dosiahnutie zákonom stanovených cieľov v oblasti znižovania emisií CO2. Podľa Schneidera obsahuje 67 individuálnych opatrení na ochranu klímy a ďalších 23 opatrení, ktoré zabezpečia, aby lesy, rašeliniská a pôda boli dostatočne odolné voči zmene klímy.
Nemecko, najväčšia európska ekonomika, sa zaviazalo znížiť emisie skleníkových plynov do roku 2030 o 65 percent v porovnaní s úrovňami z roku 1990. Do roku 2040 sa musí dosiahnuť zníženie emisií o najmenej 88 percent a do roku 2045 má byť krajina klimaticky neutrálna. Zatiaľ sa však podarilo dosiahnuť zníženie emisií len o 48 percent a odborníci tvrdia, že existujúce opatrenia sú nedostatočné.
Minister Schneider uznal, že na dosiahnutie tohto cieľa do roku 2030 bude potrebné „obrovské“ úsilie, vyjadril však presvedčenie, že je to možné. Nový program podľa neho sleduje tri ciele - dať ochrane klímy nový impulz, zabezpečiť, aby otázka ochrany klímy nerozdeľovala spoločnosť, a podporiť ekonomiku, ktorej škodia drahá ropa a zemný plyn.
Vláda bola zo zákona povinná predložiť do 25. marca nový program na ochranu klímy, ktorý bude obsahovať realizovateľné opatrenia na dosiahnutie klimatických cieľov – záväzné pre všetky sektory. Balík opatrení teraz preskúma nezávislá Rada expertov pre klimatické otázky. Ak by totiž nespĺňal zákonné požiadavky, hrozili by právne spory.
Pokles emisií CO2 v Nemecku sa v poslednom čase spomalil. V roku 2025 predstavovalo zníženie v porovnaní s predchádzajúcim rokom iba 0,9 milióna ton. Na dosiahnutie cieľa 65 percent do roku 2030 by sa emisie museli znížiť v priemere o 42 miliónov ton ročne, čo je viac ako štyridsaťnásobok súčasnej úrovne.
