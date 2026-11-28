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Nemecká vláda vyplatila obetiam a pozostalým útokov milióny eur
Weber uviedol, že systém odškodňovania prešiel výraznou reformou po útoku na vianočné trhy v Berlíne v roku 2016.
Autor TASR
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Berlín 28. novembra (TASR) - Nemecká vláda vyplatila za uplynulých desať rokov približne 16,5 milióna eur z fondov určených na pomoc ľuďom zasiahnutým teroristickými a extrémistickými útokmi. V sobotu o tom informoval splnomocnenec spolkového ministerstva spravodlivosti pre záležitosti obetí trestných činov Roland Weber. TASR o tom píše podľa správy agentúry DPA.
Weber uviedol, že systém odškodňovania prešiel výraznou reformou po útoku na vianočné trhy v Berlíne v roku 2016. Útok islamistického útočníka na trh pri Pamätnom kostole cisára Viliama, od ktorého si Nemecko 19. decembra pripomenie desiate výročie, podľa neho znamenal zásadný zlom v ochrane poškodených.
V tom čase pôsobil Weber ako berlínsky komisár pre obete. Táto funkcia bola v Nemecku vtedy ojedinelá. V súčasnosti ju majú takmer všetky spolkové krajiny s výnimkou Brandenburska.
Na pomoc ľuďom zasiahnutým útokom na berlínskom vianočnom trhu vyplatili takmer štyri milióny eur. Podľa Webera podali približne 170 žiadostí, pričom väčšinu z nich schválili.
Tuniský útočník Anis Amri 19. decembra 2016 vrazil ukradnutým kamiónom do davu na vianočných trhoch. Útok si vyžiadal celkovo 13 obetí na životoch.
Weber uviedol, že systém odškodňovania prešiel výraznou reformou po útoku na vianočné trhy v Berlíne v roku 2016. Útok islamistického útočníka na trh pri Pamätnom kostole cisára Viliama, od ktorého si Nemecko 19. decembra pripomenie desiate výročie, podľa neho znamenal zásadný zlom v ochrane poškodených.
V tom čase pôsobil Weber ako berlínsky komisár pre obete. Táto funkcia bola v Nemecku vtedy ojedinelá. V súčasnosti ju majú takmer všetky spolkové krajiny s výnimkou Brandenburska.
Na pomoc ľuďom zasiahnutým útokom na berlínskom vianočnom trhu vyplatili takmer štyri milióny eur. Podľa Webera podali približne 170 žiadostí, pričom väčšinu z nich schválili.
Tuniský útočník Anis Amri 19. decembra 2016 vrazil ukradnutým kamiónom do davu na vianočných trhoch. Útok si vyžiadal celkovo 13 obetí na životoch.