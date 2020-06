Nemecká vláda vyzýva demonštrantov, aby dodržiavali odstup

Berlín 8. júna (TASR) - Kabinet nemeckej kancelárky Angely Merkelovej vyzýva, aby sa aj na demonštráciách v Nemecku dodržiavali opatrenia prijaté v súvislosti s bojom proti koronavírusu. Na tlačovej konferencii v Berlíne to v pondelok povedal hovorca spolkovej vlády Steffen Seibert.



"Aj počas takýchto akcií sa musia nosiť ochranné masky a dodržiavať minimálny odstup jeden a pol metra," vyhlásil hovorca nemeckej vlády.



V Nemecku rovnako ako v mnohých iných krajinách vyšli počas uplynulého víkendu do ulíc tisíce ľudí, aby protestovali proti rasizmu a uctili si pamiatku Afroameričana Georgea Floyda, ktorý zomrel 25. mája v Minneapolise v štáte Minnesota (USA) pri zásahu policajtov. Niektorí účastníci týchto demonštrácií však prijaté naradenia nerešpektovali.



"Keď hovoríme o týchto demonštráciách, je dobré, keď aj v Nemecku vyjdú ľudia do ulíc s jasným odkazom na boj proti rasizmu. Proti rasizmu je potrebné sa postaviť všade, aj u nás. Ale obrázky, ktoré sa z týchto demonštrácií počas víkendu objavili, neboli náležité. Oboje sa musí umožniť – pokojne demonštrovať, čo je základné právo, ale rovnako aj dodržiavať pravidlá, a to tie pravidlá, ktoré nás chránia počas koronapandémie," uviedol hovorca spolkovej vlády.



Súčasne zdôraznil, že tým, že mnohí demonštranti prijaté nariadenia ignorovali, "vystavili tak seba, ako aj ostatných veľkému riziku".



Steffen Seibert poukázal v tejto súvislosti na lokálny nárast infikovaných ľudí počas tých bohoslužieb a rodinných slávností, na ktorých sa prijaté opatrenia nedodržiavali.