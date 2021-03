Nemecká vláda vyzýva občanov, aby necestovali do zahraničia

Berlín 15. marca (TASR) - Nemecká vláda v pondelok vyzvala občanov, aby necestovali do zahraničia, informovala o tom agentúra DPA. V krajine sa výrazne zvýšil počet rezervácií letov na Malorku po tom, ako nemecká vláda tento španielsky ostrov vyradila zo zoznamu rizikových oblastí.



Nemecká vláda podľa svojho hovorcu Steffena Seiberta ľudí vyzýva, aby sa zdržali akejkoľvek cesty, ktorá nie je absolútne nevyhnutná. Hovorkyňa ministerstva zahraničných vecí Maria Adebahrová uviedla, že absencia cestovných varovaní neznamená "pozvanie".



Nemecká vláda v piatok vyradila Malorku a ďalšie regióny v Španielsku, Portugalsku a Dánsku zo zoznamu oblastí považovaných za vysoko rizikové v súvislosti so šírením koronavírusu SARS-CoV-2 a odvolala aj príslušné obmedzenia v oblasti cestovania. To znamená, že ľudia môžu do týchto oblastí vycestovať bez toho, aby absolvovali karanténu alebo test po návrate. Počet nových prípadov nákazy za sedem dní je v týchto regiónoch nižší ako 50 na 100.000 obyvateľov.



Po tomto rozhodnutí sa výrazne zvýšil počet rezervácií letov na Malorku, čo spôsobilo, že nízkonákladová letecká spoločnosť Eurowings pridala v období veľkonočných sviatkov ďalších 300 letov, píše DPA.



Španielsko rozhodnutie nemeckej vlády podľa DPA kritizovalo. V tejto juhoeurópskej krajine ešte stále platia prísne pandemické opatrenia.