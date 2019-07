Nemecká vláda žiada súd o zastavenie štátneho financovania NPD

Nemecké ministerstvo vnútra uviedlo, že 150-stranovú žiadosť o zastavenie financovania NPD obsahujúcu viac ako 300 dôkazov o protiústavných aktivitách tejto strany zaslalo Spolkovému ústavnému súdu.

Berlín 19. júla (TASR) - Nemecká vláda a obe komory parlamentu požiadali v piatok Spolkový ústavný súd (BVG) o zastavenie štátneho financovania ultrapravicovej Národnodemokratickej strany (NPD), ktorú sa už v minulosti úrady neúspešne pokúšali zakázať. Informovala o tom agentúra AP.



Nemecké ministerstvo vnútra uviedlo, že 150-stranovú žiadosť o zastavenie financovania NPD obsahujúcu viac ako 300 dôkazov o protiústavných aktivitách tejto strany v piatok zaslalo Spolkovému ústavnému súdu. Vláda aj parlament chcú túto krajne pravicovú stranu vylúčiť zo systému štátneho financovania, v rámci ktorého dostávajú politické zoskupenia príspevky podľa ich výsledkov vo voľbách. Kedy súd o ich žiadosti rozhodne, nie je zrejmé, píše AP.



Spolkový ústavný súd ešte v roku 2017 zamietol žiadosť viacerých spolkových krajín o zákaz činnosti NPD. Sudcovia vtedy dospeli k záveru, že strana síce má protiústavné zameranie, avšak pre svoj pomerne obmedzený politický dosah predstavuje len malú hrozbu.



V nasledujúcich parlamentných voľbách v tom istom roku získala NPD len 0,4 percenta hlasov. Väčšina voličov krajnej pravice totiž namiesto nej podporila väčšiu nacionalistickú a protiimigračnú Alternatívu pre Nemecko (AfD).



NPD, ktorá je známa šírením antisemitizmu a rasovej neznášanlivosti, ako aj glorifikáciou vodcov nacistického Nemecka a zľahčovaním ich zločinov, sa nikdy nedostala do Spolkového snemu (Bundestag). Vo voľbách do Európskeho parlamentu (EP) v roku 2014 sa jej však podarilo získať jedno kreslo. V tohtoročných voľbách do EP už ale tento úspech neobhájila.