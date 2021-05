Nemecká vláda zmierni protiepidemické obmedzenia pre očkovaných

Berlín 4. mája (TASR) - Občania Nemecka, ktorí boli plne zaočkovaní proti ochoreniu COVID-19 alebo ho prekonali, by už od tohto víkendu nemuseli dodržiavať protiepidemické opatrenia. Vyplýva to z nariadenia, ktoré v utorok schválila vláda a v nasledujúcich dňoch sa ním budú zaoberať obe komory parlamentu, uviedla agentúra DPA.



Ako uviedla ministerka spravodlivosti Christine Lambrechtová, obe skupiny obyvateľstva po schválení nariadenia nebudú musieť dodržiavať zákaz vychádzania a obmedzenia pri stretávaní s inými osobami. Pri vstupe do obchodov a iných prevádzok nemusia predložiť doklad o negatívnom výsledku testu na koronavírus. Po návrate zo zahraničia nemusia byť v karanténe - ak neprichádzajú z rizikovej oblasti. Aj na nich sa však budú naďalej vzťahovať opatrenia o nosení rúšok a dodržiavaní rozstupov.



Doklad o úplnom očkovaní by sa mal mať papierovú alebo digitálnu podobu, pričom akceptovať sa budú verzie v nemčine, angličtine, francúzštine, taliančine alebo španielčine. Od poslednej vakcinácie musí uplynúť najmenej 14 dní. Dokladom o prekonaní covidu bude pozitívny laboratórny test PCR, starý najmenej 28 dní a najviac šesť mesiacov.



Ak Spolkový snem a Spolková rada nariadenie schvália podľa plánu na svojom štvrtkovom, respektíve piatkovom zasadnutí, môže začať platiť už v sobotu.