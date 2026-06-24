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Nemecká vláda zvažuje vekový limit 13 rokov pre sociálne médiá
Prienová tak reagovala na správu 18-člennej expertnej komisie, ktorá od septembra pracovala na komplexnej stratégii ochrany detí a mládeže a vypracovala celkovo 56 odporúčaní.
Autor TASR
Berlín 24. júna (TASR) — Nemecká ministerka školstva, rodiny, seniorov, žien a mládeže Karin Prienová sa v stredu vyslovila za zavedenie zákonného vekového limitu 13 rokov pre používanie sociálnych médií. Podľa nej by deti mladšie ako 13 rokov k nim mali mať platiť prístup len so súhlasom svojho zákonného zástupcu, aby sa zabezpečilo, že sa dostanú len k veku primeranému a nízkorizikovému obsahu. TASR o tom informuje na základe správ agentúr DPA a Reuters.
Prienová tak reagovala na správu 18-člennej expertnej komisie, ktorá od septembra pracovala na komplexnej stratégii ochrany detí a mládeže a vypracovala celkovo 56 odporúčaní. Svoje prvé závery predstavila komisia už v apríli.
„Pokiaľ ide o samostatné používanie sociálnych médií, domnievam sa, že návrh na zákonnú vekovú hranicu 13 rokov je v zásade správnou cestou vpred,“ uviedla Prienová.
Spolupredseda komisie Olaf Köller konštatoval, že „nie je to dieťa, kto sa musí prispôsobiť digitálnemu svetu, ale digitálny svet sa musí prispôsobiť dieťaťu. Vylúčenie detí a mladých ľudí z digitálneho sveta nie je ochrana“.
Komisia však nebola jednotná v otázke vekovej hranice, navrhla preto dve možnosti regulácie. Prvou je zákonný minimálny vek 13 rokov s viacúrovňovými ochrannými opatreniami do veku 18 rokov; druhá tento limit neobsahuje, no odporúča zmeniť zákon o digitálnych službách na úrovni EÚ tak, aby obsahoval povinnosť obmedzovať rizikové účty, služby alebo jednotlivé funkcie pre určité vekové skupiny.
Expertná komisia vyzvala prevádzkovateľov platforiem, aby zaviedli bezpečné a záväzné predvolené nastavenia, zrušili personalizovanú reklamu pre deti a odstránili prvky podporujúce návykové správanie. Väčšiu úlohu majú zohrávať aj rodičia – ich digitálna zodpovednosť by mala byť zakotvená v občianskom zákonníku, čo Prienová označila za „významný krok“.
Ministerka v tejto súvislosti uviedla, že sa bude zasadzovať za celoeurópske riešenie. Zároveň však pripustila, že ak sa na európskej úrovni nedosiahne dostatočný a včasný pokrok, bude súbežne pripravovať úpravu na národnej úrovni.
Veľká Británia plánuje od začiatku roka 2027 zakázať používanie určitých aplikácií sociálnych médií pre všetky osoby mladšie ako 16 rokov. Bude sa to vzťahovať okrem iného na Snapchat, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook a X, nie však na služby na posielanie správ, ako sú WhatsApp a Signal.
Grécko má v úmysle od roku 2027 úplne vylúčiť deti mladšie ako 15 rokov z používania sociálnych médií. Francúzsko, Španielsko, Dánsko, Česká republika a Rakúsko už obmedzenia zaviedli alebo ich práve zavádzajú.
Samotná EÚ plošný zákaz sociálnych sietí pre deti nepripravuje. Hoci Európsky parlament prijal nezáväzné stanovisko, v ktorom sa vyslovil za minimálny vek 16 rokov, pričom deti od 13 rokov by mohli používať sociálne siete pod dohľadom rodičov, ide len o politické odporúčanie, nie o legislatívu. Európska komisia očakáva 13. júla správu od svojej expertnej skupiny, ktorá má navrhnúť, ako zlepšiť ochranu detí online a či je potrebné meniť existujúce pravidlá, najmä Zákon o digitálnych službách (DSA).
Prienová tak reagovala na správu 18-člennej expertnej komisie, ktorá od septembra pracovala na komplexnej stratégii ochrany detí a mládeže a vypracovala celkovo 56 odporúčaní. Svoje prvé závery predstavila komisia už v apríli.
„Pokiaľ ide o samostatné používanie sociálnych médií, domnievam sa, že návrh na zákonnú vekovú hranicu 13 rokov je v zásade správnou cestou vpred,“ uviedla Prienová.
Spolupredseda komisie Olaf Köller konštatoval, že „nie je to dieťa, kto sa musí prispôsobiť digitálnemu svetu, ale digitálny svet sa musí prispôsobiť dieťaťu. Vylúčenie detí a mladých ľudí z digitálneho sveta nie je ochrana“.
Komisia však nebola jednotná v otázke vekovej hranice, navrhla preto dve možnosti regulácie. Prvou je zákonný minimálny vek 13 rokov s viacúrovňovými ochrannými opatreniami do veku 18 rokov; druhá tento limit neobsahuje, no odporúča zmeniť zákon o digitálnych službách na úrovni EÚ tak, aby obsahoval povinnosť obmedzovať rizikové účty, služby alebo jednotlivé funkcie pre určité vekové skupiny.
Expertná komisia vyzvala prevádzkovateľov platforiem, aby zaviedli bezpečné a záväzné predvolené nastavenia, zrušili personalizovanú reklamu pre deti a odstránili prvky podporujúce návykové správanie. Väčšiu úlohu majú zohrávať aj rodičia – ich digitálna zodpovednosť by mala byť zakotvená v občianskom zákonníku, čo Prienová označila za „významný krok“.
Ministerka v tejto súvislosti uviedla, že sa bude zasadzovať za celoeurópske riešenie. Zároveň však pripustila, že ak sa na európskej úrovni nedosiahne dostatočný a včasný pokrok, bude súbežne pripravovať úpravu na národnej úrovni.
Veľká Británia plánuje od začiatku roka 2027 zakázať používanie určitých aplikácií sociálnych médií pre všetky osoby mladšie ako 16 rokov. Bude sa to vzťahovať okrem iného na Snapchat, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook a X, nie však na služby na posielanie správ, ako sú WhatsApp a Signal.
Grécko má v úmysle od roku 2027 úplne vylúčiť deti mladšie ako 15 rokov z používania sociálnych médií. Francúzsko, Španielsko, Dánsko, Česká republika a Rakúsko už obmedzenia zaviedli alebo ich práve zavádzajú.
Samotná EÚ plošný zákaz sociálnych sietí pre deti nepripravuje. Hoci Európsky parlament prijal nezáväzné stanovisko, v ktorom sa vyslovil za minimálny vek 16 rokov, pričom deti od 13 rokov by mohli používať sociálne siete pod dohľadom rodičov, ide len o politické odporúčanie, nie o legislatívu. Európska komisia očakáva 13. júla správu od svojej expertnej skupiny, ktorá má navrhnúť, ako zlepšiť ochranu detí online a či je potrebné meniť existujúce pravidlá, najmä Zákon o digitálnych službách (DSA).