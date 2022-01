Nemecká vláda zvažuje, že zakáže používanie aplikácie Telegram

Berlín 26. januára (TASR) - Nemecká vláda zvažuje, že zakáže používanie šifrovanej komunikačnej aplikácie Telegram po tom, čo bola opakovane využívaná ako kanál na šírenie protivakcinačných konšpiračných teórií a dokonca aj vyhrážok smrťou. Uviedla to v stredu agentúra AFP.



Táto aplikácia tiež zohrala kľúčovú úlohu pri mobilizácii účasti na niektorých z najnásilnejších protestov proti politike nemeckej vlády v súvislosti s koronavírusom od začiatku pandémie.



Nemecká ministerka vnútra Nancy Faeserová do Veľkej noci predstaví plány, na základe ktorých sa bude od prevádzkovateľa aplikácie vyžadovať odstraňovanie správ obsahujúcich vyhrážky smrťou alebo nenávistné prejavy, ako aj zverejnenie totožnosti ich autorov.



Ak tieto požiadavky nebudú splnené, vláda môže službu úplne zakázať.



"Zabezpečíme, aby tí, ktorí šíria nenávisť, boli identifikovaní a braní na zodpovednosť," povedala Faeserová v polovici januára pred poslancami dolnej komory parlamentu (Bundestag).



Pre denník Die Zeit uviedla, že Telegram by mohol byť v Nemecku deaktivovaný, ak nebude v súlade s tamojšou legislatívou a "všetky ostatné možnosti by zlyhali".



Četovacie skupiny v aplikácii Telegram, ktoré môžu mať až 200.000 členov, niektorí odporcovia očkovania proti koronavírusu využívali na zdieľanie nepravdivých informácií a na podnecovanie násilia voči politikom.