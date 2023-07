Nemecká vládna koalícia je v spore o predaj stíhačiek Saudskej Arábii

Berlín 1. júla (TASR) - Nemecká koaličná vláda sa pokúša vyriešiť spor o dodávku stíhačiek Eurofighter Typhoon pre Saudskú Arábiu. Ako v sobotu informovali noviny Welt Am Sonntag s odvolaním sa na anonymné zdroje, Veľká Británia na Berlín tlačí, aby povolil export lietadiel. TASR informuje podľa agentúry Reuters.



Rijád a britská spoločnosť BAE Systems pred piatimi rokmi podpísali dohodu o dodávke 48 lietadiel, pričom tretina komponentov pre prúdové lietadlá pochádza z Nemecka. Eurofighter Typhoon je dvojmotorové viacúčelové stíhacie lietadlo 4. generácie s delta krídlom.



Kancelár Olaf Scholz (SPD) a minister financií Christian Lindner (FDP) sa prikláňajú k povoleniu vývozu, ale Zelení a časť SPD sú výrazne proti.



Nemecko zastavilo predaj zbraní Rijádu po vražde saudskoarabského novinára Džamála Chášukdžího v roku 2018, pričom zaujalo oveľa tvrdší prístup ako jeho spojenci Spojené štáty, Francúzsko a Británia.



Vnútropolitická dohoda medzi vtedajšou kancelárkou Angelou Merkelovou (CDU) a SPD z marca 2018 tiež zakázala predaj zbraní všetkým stranám občianskej vojny v Jemene s výnimkou niektorých schválených položiek.



Od zblíženia Saudskej Arábie a Iránu, ktoré by mohlo ukončiť aj ich zástupnú vojnu v Jemene, Briti tvrdia, že Nemecko už nemôže blokovať export lietadiel tretím stranám.



Hovorca kancelára Scholz odmietol pre Welt am Sonntag tieto informácie komentovať.