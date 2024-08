Hymna DARTHA VADERA zo STAR WARS hrala počas príchodu vojnovej lode

Berlín/Londýn 23. augusta (TASR) – Nemecká vojnová loď triedy Braunschweig hrala tento týždeň počas svojho príchodu do Londýna po rieke Temža Imperiálny pochod, "hymnu" Dartha Vadera z univerza Star Wars. Nebol za tým žiadny skrytý význam, vyhlásilo vo štvrtok nemecké námorníctvo, informuje TASR na základe správy agentúry AP.



"Veliteľ (lode) má voľnú ruku pri výbere hudby. Nie je za tým žiaden skrytý význam," uvádza vyhlásenie nemeckého námorníctva.



Veliteľ lode je veľkým fanúšikom hudobných diel skladateľa Johna Williamsa, preto pri každej návšteve cudzieho prístavu vyberá niečo z jeho tvorby, informovalo nemecké veľvyslanectvo v Spojenom kráľovstve prostredníctvom sociálnej platformy X.



Senzácia sa rozšírila po tom, ako náhodný okoloidúci v pondelok zachytil príchod lode na video, ktoré sa potom rozšírilo po sociálnych sieťach. Korveta triedy Braunschweig v Londýne zakotvila počas rutinnej zastávky na doplnenie zásob, uviedlo nemecké námorníctvo.



Video iného príchodu tejto korvety do Londýna ju zachytáva, ako sa z nej ozýva hit "London Calling" z roku 1979 od britskej rockovej skupiny The Clash.



Korveta hrala Imperiálny pochod aj počas toho, ako ju z prístavu ťahal remorkér. Zábery zachytávajú námorníkov stojacich na palube, nie je však známe, či sa na nej nachádzal aj Anakin Skywalker, dodáva AP.