Nemecká vojnová loď ukončila misiu v Červenom mori

Berlín 20. apríla (TASR) - Nemecká vojnová loď ukončila misiu na ochranu obchodnej lodnej prepravy pred militantnými húsíami v Jemene a v sobotu skoro ráno opustila Červené more. TASR prevzala informácie z tlačovej agentúry DPA.



Vojnová loď bola súčasťou obrannej námornej misie Európskej únie s názvom Aspides a do Červeného mora ju vyslali vo februári, aby chránila obchodné lode pred útokmi militantov v Jemene. Tí útokmi protestujú proti vojne v Pásme Gazy.



Červené more je najdôležitejšia námorná trasa z Ázie do Európy, ktorá potom prechádza Suezským prieplavom.



Militantní húsíovia, spojenci Iránu, chcú prinútiť izraelské ozbrojené sily, aby skončili s operáciami v Pásme Gazy.



Nemecká vojnová loď s 240 členmi posádky ukončila misiu o 05.50 h SELČ a opustila oblasť operácií, uviedli nemecké ozbrojené sily (Bundeswehr).



Posádka lode Hessen opakovane zostreľovala drony vypálené militantmi. Išlo o prvú takúto misiu nemeckých námorných síl.



Plavidlo vyslali 23. februára do Červeného mora po sérii útokov na obchodné lode. Veľké lodné spoločnosti začali obchádzať Červené more, ktoré je súčasťou najkratšej námornej trasy medzi Áziou a Európou, a odrazilo sa to na celosvetovej ekonomike.



Nemecké ministerstvo obrany uviedlo, že plavilo bezpečne odprevadilo cez oblasť operácií 27 obchodných lodí.



V štyroch prípadoch boli drony a rakety húsíov úspešne odrazené, dodalo ministerstvo.



Celkovo pokryla vojnová loď v oblasti operácie vyše 11.000 kilometrov.



Posádka poskytla zdravotnú prvú pomoc pri dvoch príležitostiach - vojakovi z partnerskej krajiny a členovi posádky obchodnej lode.



Vojnová loď je vybavená protilietadlovými raketami a jej úlohou bolo sprevádzať plavidlá a vykonávať sledovanie námorných trás. Jej radary sú schopné monitorovať vzdušný priestor s rozlohou Severného mora.



Ako loď na obranu vzdušného priestoru má zbraňové systémy, ktoré sú schopné zasiahnuť ciele v rozsahu do 160 kilometrov.



Nemecký minister obrany Boris Pistorius na návšteve vojnovej lode niekoľko dní pred začiatkom jej misie vyhlásil, že ide o najnebezpečnejšiu námornú misiu za posledné desaťročia.