Nemecká zbrojovka KNDS a Ukrajina spolu otvorili opravárenský podnik

Kyjev 21. januára (TASR) — Nemecká zbrojovka KNDS Deutschland, do marca 2024 známa ako Krauss-Maffei Wegmann (KMW), a nemenovaná ukrajinská zbrojárska firma otvorili spoločný podnik na údržbu a opravy tankov Leopard 2 a ďalšej techniky poskytovanej Nemeckom, ktorá bola nasadená vo vojne proti Rusku. Na platforme Telegram to v utorok uviedol ukrajinský minister strategického priemyslu Herman Smetanin. Informovala o tom agentúra DPA.



Na otvorení sa zúčastnil aj generálny riaditeľ KNDS Deutschland Ralf Ketzel.



Ukrajinskí špecialisti podľa Smetanina už absolvovali školenie v Nemecku, takže technika poškodená v bojoch môže byť rýchlejšie opravená priamo na Ukrajine. Umiestnenie závodu však nekonkretizoval, pretože by sa stal vojenským cieľom ruských jednotiek.



Zbrojovka KNDS Deutschland vyrába okrem iného bojové tanky Leopard 2, ktoré dodáva aj Ukrajine. Nemecký minister obrany Boris Pistorius a Ketzel odovzdali v januári vo výrobných halách KNDS v Kasseli v rámci vojenskej pomoci Kyjevu aj prvú kolesovú húfnicu RCH 155.



KNDS Deutschland, ktorá je súčasťou nemecko-francúzskeho holdingu KNDS, otvorila vlani dcérsku spoločnosť na Ukrajine. Umožniť má údržbu a opravy bojových tankov Leopard 1 a 2, protilietadlového tanku Gepard, samohybnej húfnice Panzerhaubitze 2000, francúzskej samohybnej húfnice Caesar a francúzskeho ľahkého kolesového obrneného prieskumného vozidla AMX10 RC.



KNDS chce na Ukrajine vyrábať aj delostreleckú muníciu kalibru 155 mm a náhradné diely.