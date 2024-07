Nemecká zbrojovka Rheinmetall začala s projektom továrne na Ukrajine

Berlín 24. júla (TASR) - Najväčšia nemecká zbrojárska spoločnosť Rheinmetall v stredu potvrdila, že začala s realizáciou projektu muničnej továrne na Ukrajine po tom, čo obdržala prvú významnú objednávku od ukrajinskej vlády. TASR informáciu prevzala z agentúry DPA a tlačovej správy spoločnosti Rheinmetall.



Zámer postaviť na Ukrajine továreň prvýkrát predstavili vo februári. Výroba munície by sa mala začať do 24 mesiacov. Očakáva sa, že fabrika každý rok vyprodukuje viac než milión kusov delostreleckej munície.



Výroba by sa mala zamerať na muníciu kalibru 155mm, ktorá je štandardom v západných krajinách. Vyrábať však plánujú aj iné druhy munície.



Továreň bude prevádzkovať spoločný podnik, ktorý čoskoro Rheinmetall založí spolu s ukrajinskou štátnou spoločnosťou.



"Táto objednávka zdôrazňuje dôveru v odborné znalosti a výrobné kapacity spoločnosti Rheinmetall. Sme vďační, že môžeme podporiť Ukrajinu v jej reindustrializácii a v posilňovaní jej obranyschopnosti," uviedol výkonný riaditeľ spoločnosti Armin Papperger.



Najväčšia nemecká zbrojovka patrí k najdôležitejším dodávateľom zbraní pre Ukrajinu. Spoločnosť už Kyjevu v minulosti dodala tanky, systémy protivzdušnej obrany a na západe Ukrajiny prevádzkuje továreň na výrobu obrnených bojových vozidiel.