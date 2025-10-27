< sekcia Zahraničie
Nemecká ZDF oznámila, že jej zabitý spolupracovník bol členom Hamasu
Muž zahynul minulú nedeľu pri útoku v meste Dajr al-Balah v strede Pásma Gazy.
Autor TASR
Tel Aviv/Berlín 27. októbra (TASR) - Nedávno zabitý zamestnanec produkčnej spoločnosti pracujúcej pre nemeckú verejnoprávnu televíziu ZDF v Pásme Gazy bol podľa pondelkového vyhlásenia stanice členom militantného hnutia Hamas. Muž spoločne s jedným dieťaťom prišli o život počas izraelského raketového útoku v Pásme Gazy pred viac ako týždňom, píše TASR podľa správy agentúry DPA.
Televízia uvádza, že Izrael jej poskytol dôkazy o členstve 37-ročného muža v palestínskej militantnej skupine. Zároveň oznámila, že po niekoľkých desaťročiach týmto zastavila spoluprácu so spoločnosťou Palestine Media Production (PMP).
„ZDF víta skutočnosť, že izraelská armáda vyhovela žiadosti o objasnenie totožnosti zabitého zamestnanca produkčnej spoločnosti PMP v Gaze,“ vyhlásila nemecká verejnoprávna televízia.
Muž zahynul minulú nedeľu pri útoku v meste Dajr al-Balah v strede Pásma Gazy. Podľa informácií ZDF pri útoku zahynulo aj osemročné dieťa iného zamestnanca.
Denník Bild už krátko po útoku s odvolaním sa na zdroje z prostredia izraelskej armády napísal, že muž bol zrejme členom ozbrojeného krídla Hamasu a útok naňho nebol náhodný.
