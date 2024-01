Nemecká železničná doprava sa po štrajku vrátila do normálu

Berlín 13. januára (TASR) - Nemecká železničná spoločnosť Deutsche Bahn (DB) po trojdňovom štrajku odborovej únie rušňovodičov GDL prešla na bežný cestovný poriadok. Podľa hovorcu DB vlaky premávajú od soboty rána podľa cestovného poriadku. TASR informuje podľa agentúry DPA.



GDL zorganizovala celoštátny štrajk v osobnej železničnej doprave od stredy rána až piatkového večera, čo spôsobilo zrušenie tisícok spojov. Po ukončení štrajku rušňovodiči postupne prešli na núdzový cestovný poriadok, aby sa v sobotu ráno pripravili na bezproblémové spustenie prevádzky.



Vyjednávanie o mzdách medzi Deutsche Bahn a GDL stále nie sú úspešné. "Po ukončení štrajkových opatrení dáme spoločnosti čas, nech sa spamätá," povedal v Berlíne v piatok večer šéf GDL Claus Weselsky. "Ak to neurobia, bude nasledovať dlhšia ďalšia protestná akcia a spoločnosť to zasiahne ešte viac," dodal.



Odborári požadujú skrátenie týždenného pracovného času pre pracovníkov na zmeny od 38 do 35 hodín s plnou náhradou mzdy. Železnice to odmietajú a ponúkajú rozšírenie existujúcej pracovnej flexibility. Zamestnanci, ktorí v jej rámci odpracujú menej, musia akceptovať aj finančné straty.