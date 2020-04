Nemecká zoo možno utratí niektoré zvieratá a nakŕmi nimi iné

Berlín 15. apríla (TASR) - Zoologické záhrady v Nemecku a Rakúsku, ktoré tradične v čase veľkonočných sviatkov nemávajú núdzu o návštevníkov, teraz pre obmedzenia súvisiace s pandémiou koronavírusu zažívajú ťažké časy a svojich priaznivcov prosia o finančné dary. Uviedla to na svojej stránke spravodajská stanica BBC.



Riaditeľka zoologickej záhrady v severonemeckom meste Neumünster Verena Kaspariová pripustila, že ak má jej zoo prežiť, niektoré zvieratá zrejme čoskoro možno budú musieť poslúžiť ako potrava pre iné. "Spravili sme zoznam zvierat, ktoré budeme musieť utratiť ako prvé," povedala Kaspariová denníku Die Welt.



Utratenie zvierat na úkor toho, aby mohli prežiť iné, bude však "poslednou možnosťou", no podľa Kaspariovej ani to by finančné problémy zoo nevyriešilo.



Zdôraznila, že tulene a tučniaky potrebujú denne množstvo čerstvých rýb. "Ak na to príde, budem musieť niektoré zvieratá utratiť, aby nevyhladovali," povedala. "V najhoršom prípade by sme niektoré zvieratá museli použiť ako potravu pre iné," dodala.



Zoologická záhrada v Neumünstri patrí do združenia, ktorého činnosť nie je dotovaná z núdzového štátneho fondu pre malé podniky. Kaspariová odhaduje, že zoo bude len počas tejto jari v porovnaní so svojím bežným príjmom v strate približne 175.000 eur.



Agentúra DPA informovala, že nemecké zoologické záhrady žiadajú spoločne okrem finančnej podpory verejnosti aj o štátnu pomoc vo výške 100 miliónov eur. Združenie nemeckých zoologických záhrad (VdZ) tvrdí, že zoo na rozdiel od iných prevádzok nemôžu prejsť do útlmového režimu a znižovať svoje náklady. Zvieratá totiž aj naďalej denne musia kŕmiť a starať sa o ne, pričom napríklad ohrada tropických zvierat musí byť vyhriata na viac ako 25 stupňov Celzia.



Z dôvodu zatvorenia v dôsledku pandémie prichádza typická nemecká zoo podľa VdZ o zisk vo výške približne 500.000 eur týždenne.



Trochu iná je situácia vo vychýrenej rakúskej zoologickej záhrade Schönbrunn vo Viedni. Tá oznámila, že nateraz situáciu dokáže zvládnuť vďaka svojim predošlým úsporám. BBC však pripomína, že 1. apríla táto zoo poslala približne 70 percent zo svojich 230 zamestnancov na nútenú trojmesačnú dovolenku - s garanciou, že o prácu neprídu.



Niektorí ošetrovatelia v zoo tiež upozorňujú, že koronavírusovou krízou určité zvieratá trpia aj emocionálne, keďže im chýba pozornosť zo strany návštevníkov, na ktorú sú zvyknuté. Týka sa to podľa ich slov napríklad opíc, papagájov či pánd.