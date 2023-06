Nemecké banky sa bránia voči nárastu vykrádaniu bankomatov

Berlín 22. júna (TASR) – Stúpajúci počet lúpeží a krádeží bankomatov v Nemecku podnietili zástupcov polície a poisťovní zlepšiť ich zabezpečenie a obmedziť čoraz trúfalejšie zločiny. TASR informuje na základe správy agentúry DPA.



V Nemecku vlani došlo k 496 prípadom krádeží bankomatov, v roku 2021 ich bolo 392. Zároveň to bol najvyšší zaznamenaný počet prípadov od roku 2005, keď túto štatistiku začal viesť Úrad spolkovej kriminálnej polície (BKA). Škody a straty spôsobené krádežami bankomatov sa pohybujú okolo 50 miliónov eur.



Pretože lupiči používajú na otváranie bankomatov čoraz nebezpečnejšie výbušniny, narastajú obavy zo zranenia náhodných okoloidúcich.



"Banky naďalej uprednostňujú spoľahlivé dopytové systémy výdaju hotovosti," uvádza vo svojom vyhlásení Nemecký výbor pre bankový priemysel (DK), ktorý združuje najväčšie bankové asociácie.



Nemecká polícia sa domnieva, že do Nemecka sa presunuli kriminálne živly z Holandska. Tam polícia v spolupráci s holandskými bankami podnikli nové opatrenia s cieľom zabrániť páchateľom v odstreľovaní bankomatov. Túto teóriu podporuje fakt, že lúpeže bankomatov sú častejšie v blízkosti hranice s Holandskom, ako v iných častiach krajiny.



Nemecké banky na novembrovom stretnutí so Spolkovým ministerstvom vnútra súhlasili so sprísnením bezpečnostných opatrení. Patrí k nim poplašné zariadenie, monitorovanie samoobslužných zón bánk kamerami s videozáznamom, zníženie hotovosti v bankomatoch a kapsule farbivom, ktoré pri krádeži znehodnotia bankovky. Jednou z možností zostáva aj vypínanie bankomatov na noc.