Nemecké diaľkové vlaky v roku 2024 zaznamenali rekordné meškania

Berlín 3. januára (TASR) - Viac ako tretina diaľkových vlakov nemeckého štátneho železničného dopravcu Deutsche Bahn v roku 2024 meškala viac ako šesť minút. Vyplýva to z dát za minulý rok, ktoré spoločnosť zverejnila v piatok. Podľa agentúry DPA meškania nemeckých vlakov v minulom roku boli najväčšie za obdobie viac ako 20 rokov, píše TASR.



Podľa hovorcu spoločnosti až 80 percent všetkých meškaní spôsobila "zastaraná a preťažená infraštruktúra náchylná na poruchy." DPA chronické meškania na nemeckých železniciach označila za národnú hanbu Nemecka, ktoré sa kedysi pýšilo presnosťou a spoľahlivou technikou. Najlepšie výsledky Deutsche Bahn dosiahla v roku 2004, kedy viac ako 84 percent vlakov nemeškalo.



Železničiari dlhodobo naliehajú na spolkovú vládu, aby zabezpečila investície do rozvoja železníc. Tvrdia, že nedostatočná údržba a nízke investície spôsobili výrazné problémy a obmedzenie kapacity na tratiach.



Lepšie sa podľa dostupných dát darí regionálnym dopravcom. V roku 2024 až 90 percent regionálnych osobných vlakov dorazilo do jednotlivých staníc najneskôr do šiestich minút od plánovaného času.



DPA upozorňuje, že neustále meškania diaľkových osobných vlakov nie sú len nepríjemnosťou pre zákazníkov, ale kompenzácie stoja dopravcov nemalé peniaze. Generálny riaditeľ Deutsche Bahn Richard Lutz nedávno pre denník Tagesspiegel uviedol, že kompenzácie pre cestujúcich za výrazne meškajúce vlaky v roku 2024 dosiahnu stovky miliónov eur.