< sekcia Zahraničie
Nemecké filmové ceny Lola ovládla dráma Pohľad do slnka
Akadémia zároveň ocenila túto snímku za najlepšiu réžiu, najlepší scenár alebo najlepšiu herečku vo vedľajšej úlohe (Lena Urzendowsky).
Autor TASR
Berlín 30. mája (TASR) - Dráma s názvom „Pohľad do slnka“ režiséra Maschu Schilinského dominovala na piatkovom odovzdávaní Nemeckých filmových cien (Deutscher Filmpreis). Snímka získala desať ocenení vrátane toho najvyššieho - Zlatú Lolu za najlepší celovečerný film, informuje TASR podľa tlačovej agentúry DPA.
Akadémia zároveň ocenila túto snímku za najlepšiu réžiu, najlepší scenár alebo najlepšiu herečku vo vedľajšej úlohe (Lena Urzendowsky). Film, ktorý sleduje osudy viacerých žien žijúcich na tej istej farme v rôznych časových obdobiach, sa do súťaže dostal s najväčším počtom nominácií.
Politický triler „Žltý list“ režiséra Ilkera Cataka, ktorý rozpráva príbeh umeleckého páru čeliaceho politickému prenasledovaniu v Turecku, získal Striebornú Lolu. Bronzová soška putovala do rúk Simona Verhoevena, ktorý režíroval komédiu „Ach, táto medzera, táto nevýslovná medzera“. Film bol nakrútený podľa rovnomenného románu Joachima Meyerhoffa.
Verhoevenova matka Senta Bergerová získala za výkon v danom filme cenu pre najlepšiu herečku. Jej kolega Michael Wittenborn získal ocenenie za najlepší výkon vo vedľajšej úlohe, zatiaľ čo cenu za najlepší výkon v hlavnej úlohe si prevzal August Diehl, ktorý exceloval v dráme „Mengeleho zmiznutie“.
Filmár Wim Wenders dostal čestnú cenu Nemeckej filmovej akadémie za výnimočný prínos pre nemeckú kinematografiu. Režisér, ktorý stojí za filmami ako „Paríž, Texas“, „Nebo nad Berlínom“ a „Dokonalé dni“, využil svoj ďakovný prejav na to, aby vyzval na širšiu diskusiu o tom, ako by mal filmový priemysel pristupovať ku kontroverzným scénam v starších dielach.
Akadémia zároveň ocenila túto snímku za najlepšiu réžiu, najlepší scenár alebo najlepšiu herečku vo vedľajšej úlohe (Lena Urzendowsky). Film, ktorý sleduje osudy viacerých žien žijúcich na tej istej farme v rôznych časových obdobiach, sa do súťaže dostal s najväčším počtom nominácií.
Politický triler „Žltý list“ režiséra Ilkera Cataka, ktorý rozpráva príbeh umeleckého páru čeliaceho politickému prenasledovaniu v Turecku, získal Striebornú Lolu. Bronzová soška putovala do rúk Simona Verhoevena, ktorý režíroval komédiu „Ach, táto medzera, táto nevýslovná medzera“. Film bol nakrútený podľa rovnomenného románu Joachima Meyerhoffa.
Verhoevenova matka Senta Bergerová získala za výkon v danom filme cenu pre najlepšiu herečku. Jej kolega Michael Wittenborn získal ocenenie za najlepší výkon vo vedľajšej úlohe, zatiaľ čo cenu za najlepší výkon v hlavnej úlohe si prevzal August Diehl, ktorý exceloval v dráme „Mengeleho zmiznutie“.
Filmár Wim Wenders dostal čestnú cenu Nemeckej filmovej akadémie za výnimočný prínos pre nemeckú kinematografiu. Režisér, ktorý stojí za filmami ako „Paríž, Texas“, „Nebo nad Berlínom“ a „Dokonalé dni“, využil svoj ďakovný prejav na to, aby vyzval na širšiu diskusiu o tom, ako by mal filmový priemysel pristupovať ku kontroverzným scénam v starších dielach.