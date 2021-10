Nemecké firmy vyzývajú budúcu vládu na väčšiu ochranu klímy

Berlín 11. októbra (TASR) – Takmer 70 veľkých nemeckých firiem vyzvalo budúcu spolkovú vládu v Berlíne, aby sa viac zasadzovala o ochranu klímy a naplnila tak ciele parížskej klimatickej dohody. Požadujú napríklad budovanie veterných a solárnych parkov, ako aj skoršie ukončenie využívania uhoľnej energie. Informovala o tom v pondelok agentúra AP a nemecké médiá.



Nová vláda má zabezpečiť, že sa Nemecko vydá „na jasnú a spoľahlivú cestu ku klimatickej neutralite", uvádza sa v otvorenom liste, ktorý podpísalo 69 spoločností z rôznych odvetví vrátane farmaceutického koncernu Bayer, priemyselného gigantu ThyssenKrupp, poisťovne Allianz či športovej značky Puma.



Nová nemecká vláda by mala - podľa signatárov výzvy - predložiť akčný plán na ochranu klímy už počas prvých 100 dní svojho úradovania.



„Ochrana klímy bola kľúčovou témou v (septembrových) parlamentných voľbách a strany ju musia pri formovaní novej vlády zaradiť na poprednú priečku svojho programu," povedal podnikateľ Michael Otto, predseda dozornej rady spoločnosti Otto Group, ktorá iniciovala zverejnenie otvoreného listu.



„Ako podniky sme pripravení splniť svoju ústrednú úlohu, čo sa týka (ochrany) klímy. Vyzývame novú nemeckú vládu, aby sa transformácia na klimatickú neutralitu stala kľúčovým ekonomickým projektom nadchádzajúceho legislatívneho obdobia," požadujú zástupcovia firiem.



„Do roku 2030 musí byť najmenej 70 percent rastúcej nemeckej spotreby elektrickej energie pokrytých obnoviteľnými energetickými zdrojmi," apelujú. Dosiaľ je to menej než 50 percent, poznamenal týždenník Der Spiegel. Kapacita veternej energie a fotovoltiky (premeny slnečného žiarenia na elektrinu) na súši i na mori sa musí preto podľa autorov otvoreného listu takmer strojnásobiť.



Agentúra AP pripomína, že vláda dosluhujúcej kancelárky Angely Merkelovej tento rok prijala plán na zníženie emisií skleníkových plynov „na nulu" do roku 2045 - pôvodný termín tak posunula o päť rokov dopredu.



Firmy v súvislosti s novembrovým klimatickým summitom v Glasgowe a budúcoročným predsedníctvom Nemecka v skupine G7 uviedli, že nemecká vláda sa musí tiež usilovať o nastavenie medzinárodných štandardov pre globálny finančný systém a klimaticky neutrálne produkty.



V septembrových voľbách porazila Merkelovej konzervatívnu Úniu CDU/CSU stredoľavá Sociálnodemokratická strana Nemecka (SPD).



Sondážne rozhovory o vytvorení koaličnej vlády SPD, environmentálne zameraných Zelených a propodnikateľsky orientovaných liberálov zo Slobodnej demokratickej strany sa obnovili v pondelok v Berlíne.