Nemecké jednotky v septembri posilnia východné krídlo NATO

Berlín 22. augusta (TASR) - Prví nemeckí vojaci, ktorí posilnia východné krídlo Severoatlantickej aliancie (NATO), prídu do pobaltskej Litvy začiatkom septembra.



"Predbežný dátum (príchodu) je 8. september, ale ešte môže nastať určitý posun," povedal v pondelok litovský minister obrany Arvydas Anušauskas, ktorého cituje tlačová agentúra DPA.



Podľa správy jeho kancelárie bude súčasťou nového kontingentu aj "veliteľský prvok".



Západná obranná aliancia sa po ruskej invázii na Ukrajinu rozhodla posilniť svoje východné hranice. Existujúce bojové skupiny NATO sa tam majú rozšíriť na úroveň brigády.



Nemecko má v Litve viesť bojovú brigádu s 3000 – 5000 vojakmi vrátane zbraní, munície a veliteľského štábu.



Väčšina vojakov však zostane v Nemecku. Existujúci prápor NATO v Litve s približne 1600 príslušníkmi pôsobí od roku 2017 a velí mu Bundeswehr (ozbrojené sily Nemecka).



Nemecký kancelár Olaf Scholz v nedeľu v Berlíne počas dňa otvorených dverí vlády vyhlásil, že Severoatlantická aliancia nebola pre Rusko nikdy hrozbou a šéf Kremľa Vladimir Putin rozpútal vojnu na Ukrajine z "absolútne absurdných" dôvodov.



Šéf nemeckej vlády dôrazne odmietol tvrdenia Moskvy, že členské krajiny NATO sa pred vypuknutím vojny nestarali o bezpečnostné záujmy Ruska.



Scholz ruského prezidenta Putina pred začiatkom ofenzívy na Ukrajine podľa vlastných slov ubezpečoval, že Ukrajina v najbližších 30 rokoch do NATO nevstúpi.



Americký minister obrany Lloyd Austin vyhlásil, že Spojené štáty budú robiť viac vojenských cvičení s pobaltskými krajinami a chcú im poskytovať intenzívnejší výcvik.



USA podľa jeho slov môžu do daného regiónu vyslať v prípade potreby ďalších vojakov.