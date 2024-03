Nemecké letectvo posilňuje po úniku hovoru bezpečnosť v komunikácii

Berlín 12. marca (TASR) - Veliteľ nemeckého letectva nariadil v utorok posilnenie bezpečnosti v oblasti komunikácie po tom, čo ruskí špióni odpočuli konferenčný hovor štyroch dôstojníkov letectva. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.



Generálporučík Ingo Gerhartz vydal nové inštrukcie na používanie prostriedkov medzisieťovej hlasovej komunikácie, internetového nástroja WebEx pre konferenčné hovory a zabezpečených emailov. "Potreba ochrany informácií predovšetkým v kontexte národnej a aliančnej obrany je s pokrokom digitalizácie ešte dôležitejšia," uviedol Gerhartz v liste pre vojakov, do ktorého nahliadla DPA.



Nahrávku uniknutého konferenčného hovoru, na ktorej sa dôstojníci rozprávajú o možnom použití rakiet Taurus nemeckej výroby proti ruským silám na Ukrajine, zverejnila ruská štátne televízia RT. Nemecký minister obrany Boris Pistorius v pondelok potvrdil, že Gerhartz bol jedným z účastníkov hovoru cez nezabezpečenú sieť.



Pistorius minulý týždeň uviedol, že únik hovoru spôsobila chyba jednotlivca. Povedal tiež, že telefonoval so spojencami, ktorí ho uistili, že dôvera v Nemecko narušená nebola.



Nemecko čelí tlaku, aby vypočulo naliehavé výzvy Ukrajiny a poslalo jej rakety Taurus. Berlín by tak nasledoval Francúzsko a Britániu, ktoré Ukrajine už poskytli svoje zbraňové systémy dlhého dosahu. Nemecký kancelár Olaf Scholz však odmieta schváliť dodávky rakiet nemeckej výroby na Ukrajinu pre obavy z ďalšej eskalácie konfliktu.